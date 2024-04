Apple otevřel v Evropě tajnou laboratoř! Co v ní vzniká?

Nové hardwary a softwary Applu nevznikají v žádném případě jen na půdě USA. Kalifornský gigant má totiž značné zastoupení jak v Asii, tak i v Evropě, přičemž novou výzkumnou laboratoř měl nyní zřídit i ve švýcarském Curychu. Tvrdí to alespoň portál Financial Times, kterému se podařily získat i poměrně zajímavé informace o tom, co Apple v této laboratoři kutí.

Podle Financial Times působí v této švýcarské laboratoři poměrně velký tým vývojářů, kteří jsou z velké části přetaženi z konkurenčních společností. Jen pro představu, například 36 z nich pracovalo dříve v Googlu a to na projektech souvisejících s umělou inteligencí. Asi vás proto nepřekvapí, že se i tato švýcarská laboratoř zabývá vývojem projektů založených právě na umělé inteligenci. Pracovat se zde mělo například na velkých jazykových modelech (LLM), které jsou klíčové třeba pro provoz chatbota typu ChatGPT a tak podobně. A jelikož je AI pro budoucnost Applu extrémně důležitá vzhledem k tomu, že právě umělou inteligenci chce začít v mnohem větší míře nasazovat do svých produktů, jsou dost možná taktéž klíčové úkoly inženýrů pracujících právě ve Švýcarsku. Zda se o laboratoři dozvíme v nadcházejících měsících či letech další detaily ale můžeme samozřejmě vzhledem k jejímu utajení jen hádat.