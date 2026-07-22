Miliardové investice do nemovitostí nestačí. Apple pokračuje v rozšiřování svých laboratoří

Zatímco mnohé technologické společnosti v posledních letech spíše zmenšovaly své fyzické zázemí a přecházely na práci na dálku, Apple dlouhodobě razí zcela opačnou strategii. Jablečný gigant neustále rozšiřuje své impérium v domovském Silicon Valley a po rekordních investicích v loňském roce rozhodně nehodlá zpomalovat. Nejnovější kroky jasně ukazují, že inženýři v Cupertinu a okolí potřebují pro vývoj produktů stále více prostoru, a to zejména pro utajované hardwarové projekty.
Nová adresa pro budoucí inovace
Nejnovějším přírůstkem do obřího jablečného realitního portfolia je rozsáhlá kancelářská budova v kalifornském Sunnyvale, které se nachází v těsném sousedství Cupertina. Apple zde podepsal smlouvu na pronájem více než jedenácti tisíc metrů čtverečních pracovních ploch. Jde o vůbec první velký realitní přesun společnosti v letošním roce, který plynule navazuje na neuvěřitelně agresivní expanzi z nedávné minulosti.
Během loňského roku totiž Apple v oblasti South Bay utratil za nákup a pronájem nemovitostí více než jednu miliardu dolarů. Získal tak přes sto čtyřicet tisíc metrů čtverečních nových kancelářských a především laboratorních prostor. Mezi ty vůbec nejvýznamnější akvizice patřil nákup komplexu Cupertino Gateway za bezmála sto sedmdesát milionů dolarů nebo gigantická investice přesahující sedm set milionů dolarů do dvou sousedících kampusů Mathilda přímo v Sunnyvale. Další stovky milionů pak spolkly strategicky umístěné budovy na prestižním bulváru Stevens Creek. Tato neutuchající masivní expanze jasně naznačuje, že Apple potřebuje fyzické laboratoře pro vývoj zcela nového hardwaru, ať už jde o pokročilé technologie pro chytrou domácnost, robotiku nebo budoucí nositelnou elektroniku.
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Silicon Valley se probouzí k životu
Tento obrovský hlad Applu po nových prostorech má navíc velmi pozitivní vliv na celý lokální realitní trh, který po pandemickém útlumu pomalu hledal pevnou půdu pod nohama. Oblast South Bay začíná opět ožívat a neobsazenost kanceláří zde postupně klesá. V současnosti se pohybuje na poměrně stabilní hodnotě kolem čtrnácti procent, což je oproti předchozím znatelné zlepšení. Apple navíc v tomto trendu není sám. Konkurenční Amazon si ve stejné lokalitě nedávno pronajal ještě třikrát větší plochu pro své vlastní vývojové týmy.
Ukazuje se tak, že ti největší technologičtí hráči stále pevně věří v sílu fyzického setkávání zaměstnanců. Pro běžného uživatele a fanouška jablečné značky z toho plyne jedna velmi pozitivní zpráva. Apple intenzivně investuje do svého fyzického zázemí, aby měl dostatek kapacit pro výzkum a vývoj, což se v následujících letech zcela jistě odrazí v představení nových produktů a technologií, na kterých se v těchto nově nabytých prostorách aktuálně pracuje.