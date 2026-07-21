Apple vydal 4. betu iOS 27. Tohle všechno přináší nového

Apple vydal v pondělí večer čtvrtou vývojářskou betu iOS 27, která opět o něco přibližuje chystaný operační systém jeho finální podobě. A přestože tentokrát není novinek tolik jako v některých předešlých betách, pár zajímavých změn se přeci jen najde. Apple upravil Fotky, Siri, AirPods či nastavení Wi-Fi a přidal také zajímavou novinku pro Apple TV. Pojďme se tedy společně podívat na to nejdůležitější.
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Jednou z novinek je možnost automatického stahování epizod v aplikaci Apple TV. Po aktivaci příslušné volby dokáže iPhone automaticky stáhnout následující dvě epizody seriálu, který máte rozkoukaný v sekci Pokračovat ve sledování. Jakmile epizody zhlédnete, zařízení je zase automaticky smaže, takže vám nebudou zbytečně zabírat místo v úložišti. Drobnou změnou prošly také Fotky. V jejich nastavení přibyla nová možnost, která dokáže fotografie mírně přiblížit tak, aby lépe vyplnily displej. Funkce je ve výchozím nastavení aktivní a týká se především snímků, jejichž poměr stran je blízký poměru stran displeje. Apple zároveň poměrně překvapivě odstranil jednu z vizuálních novinek, která se objevila ve třetí betě. Při práci s Centrem oznámení se totiž krátce zobrazoval zajímavý efekt využívající oddělený objekt z tapety na ploše. Ve čtvrté betě už však tento efekt nenajdete. Není přitom jasné, zda jej Apple odstranil definitivně, nebo se jednalo pouze o test či dokonce chybu.
Změn se dočkala rovněž Siri, což se však bohužel projeví jen v zemích, kde bude Siri AI k dispozici, mezi které státy Evropské unie zatím nepatří a je otázkou, kdy patřit budou. Apple upravil rozhraní pro výběr jejího hlasu a na podporovaných iPhonech se objevují další možnosti hlasů, které mají být dostupné později. V nastavení Siri lze navíc nově upravit délku náhledů až na pět řádků, případně je zcela vypnout. V sekci Zpřístupnění pak přibyla možnost neustále zobrazovat na displeji přepis toho, co uživatel Siri říká. Novinkou je také úvodní obrazovka vysvětlující nové rozhraní Siri Search or Ask, které se zobrazí při jeho prvním použití. Apple se tak evidentně snaží uživatelům nové možnosti Siri představit o něco srozumitelněji.
Fotogalerie #2
Zajímavého vylepšení se dočkali také uživatelé, kteří natáčejí video v profesionálním formátu ProRes. V nastavení Fotoaparátu lze nově zvolit mezi formáty Log a Log 2. Druhý jmenovaný uchovává více obrazových informací a nabízí tak větší možnosti při následném color gradingu a dalších úpravách videa. Apple zapracoval i na Wi-Fi. Funkci Connectivity Assist lze nově zapnout či vypnout individuálně pro jednotlivé Wi-Fi sítě, a to nezávisle na jejím hlavním systémovém přepínači. Uživatelé tak dostávají o něco větší kontrolu nad tím, jak se jejich iPhone u konkrétních sítí chová. Menšího redesignu se dočkalo rovněž ovládání AirPods v Ovládacím centru. Apple upravil vzhled jednotlivých voleb a přidal další možnosti související s adaptivním režimem.
Možná vůbec nejzajímavější novinka se však neskrývá přímo v uživatelském rozhraní, nýbrž v kódu systému. Ten totiž obsahuje nové odkazy na iPhone vybavený dvěma bateriemi. Systém například počítá s hláškami týkajícími se kondice „baterií“ v množném čísle. To může být další nepřímý důkaz příprav skládacího iPhonu, u kterého se právě se dvěma samostatnými bateriovými články dlouhodobě počítá. Pokud vás zajímá více informací, téma jsme již zpracovali v samostatném článku.
Čtvrtá beta iOS 27 tedy rozhodně nepřináší žádnou revoluci, Apple však pokračuje v postupném ladění systému před jeho ostrým vydáním očekávaným v září. Kromě oprav chyb a optimalizací přidává i několik drobností, které mohou každodenní používání iPhonu zpříjemnit. A vzhledem k tomu, že nás od vydání finální verze stále dělí několik týdnů, je velmi pravděpodobné, že ještě pár změn v dalších betách uvidíme. Osobně si však dovolím říci, že ve výsledku půjde o drobnosti, jelikož celý iOS 27 se minimálně na území Evropské unie kvůli absenci Siri AI profiluje spíš jako drobnější update, který sice potěší, není však třeba na něj nějak zásadněji spěchat.