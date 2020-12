Tim Cook o budoucnosti Apple Watch: V laboratořích testujeme naprosto ohromující funkce

Apple má se svými Apple Watch ještě velké plány. V nově vydaném rozhovoru se o budoucnosti jablečných hodinek rozpovídal samotný šéf společnosti Tim Cook, podle nějž jsou možnosti současné generace jen zlomkem toho, co vše chtějí v Silicon Valley postupně do zařízení implementovat.

Tim Cook zavítal jako host do podcastu magazínu Outside, v němž se společně s redaktorem Michaelem Robertsem bavil o tématech týkajících se zdraví, fitness, ale i životního prostředí. Řeč pak pochopitelně přišla i na Apple Watch, tedy zařízení s těmito okruhy bezprostředně spjaté. A patrně se máme v budoucnu na co těšit – Apple totiž dle Tima Cooka ve svých laboratořích zaměřených na vývoj těchto hodinek již testuje „naprosto ohromující“ vymoženosti. „Zamyslete se nad počtem senzorů, které se nacházejí ve vašem autě. Vaše tělo je přitom mnohem důležitější než vaše auto,“ nastínil v podcastu Cook, čeho by se připravované inovace měly týkat. „Samozřejmě, ne všechno musí dostat do finálního produktu,“ doplnil Cook své povídání o tom, jaké zítřky Apple Watch čekají.

Ačkoli Cook zatím z pochopitelných důvodů vyvíjené funkce hlouběji nekonkretizoval, zdá se, že společnost v příštích letech plánuje radikálně rozšířit funkcionality týkající se zdraví, které Apple Watch nabízí. Těch postupně přibývá s každou generací, například od posledních Apple Watch Series 6 je tak možné si pomocí hodinek změřit hladinu saturace krve kyslíkem či si v podstatě kdykoli udělat EKG. Zjevně nás toho ale čeká ještě mnohem, mnohem více.