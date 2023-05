Otec umělé inteligence se děsí budoucnosti technologií. Tyto hrůzy předpovídá

Umělá inteligence nemusí svět jen výrazně posunout kupředu z hlediska technologického pokroku, ale taktéž jej výrazně poznamenat a změnit. Právě tyto myšlenky slýcháme v posledních týdnech čím dál tím častěji a to i od předních osobností technologického světa, které se snaží svými slovy mírnit nadšení mnoha lidí z možností, které nyní AI nabízí. Mezi pomyslné kritiky se nyní zařadil i otec umělé inteligence Geoffrey Hinton, jehož práce položila základy mnoha nynějším AI nástrojům. Hinton pracoval více než 10 let v Googlu, ve kterém stál za zrodem technologií, které vydláždily cestu současným AI systémům v čele s ChatGPT a tak podobně. Nyní však Hinton Google opustil s varovnými slovy.

Odchodu jedné z nejvýraznějších osobností AI světa si všimla přední světová média v čele s The New York Times, který se Hintona rozhodl vyzpovídal ohledně jeho odchodu a celkového vnímání AI. Pokud si však myslíte, že se reportéři dočkali slov chvály, jste na omylu. Hinton jim totiž doslova řekl, že velmi lituje práce, kterou v oboru AI odvedl. „Utěšuji se jednoduchou výmluvou, že kdybych tu práci neodvedl já, odvedl by jí někdo jiný,“ řekl například. A co že jej na AI vlastně tak trápí? Dle jeho slov je to riziko, že se v krátkodobém horizontu svět a informace v něm změní natolik, že lidé už nebudou vědět, co je pravda a co nikoliv, jelikož vše půjde jednoduše zfalšovat pomocí generování falešných obrázků, videí a textů.

Šíření falešných zpráv by přitom bylo ještě to nejmenší. Hinton se totiž obává třeba i toho, že se časem systémy AI mohou naučit nebezpečnému chování maskovanému před jejich tvůrci, které by přímo ohrozilo existenci lidstva. Vyloučeno přitom podle něj není třeba ani ovládání robotů umělou inteligencí a tak podobně po vzoru Terminátora. I kdyby se však nic takového nestalo a svět by zůstal relativně v normálu, hrozí mu velký problém kvůli narušení trhu práce, jelikož mnohé AI nástroje převezmou pracovní místa fyzických lidí.

„Myšlence, že umělá inteligence může být nakonec chytřejší než lidé, věřilo v minulosti pár lidí s tím, že většina z nich si myslela, že je tato věc velmi daleko. I já si myslel, že je podobná vize úplně mimo a že se bavíme nanejvýš o horizontu 30 až 50 let či klidně déle, než se na poli AI něco takového odehraje. To už si ale nemyslím,“ řekl dále Hinton a dodal, že je dle něj potřeba regulace AI a to i u společností velikosti Googlu či Microsoftu, jelikož je možné, že i ony tajně pracují na potenciálně nebezpečných systémech. „Nemyslím si, že by se měly projekty pokračovat a dále bobtnat, dokud (společnosti vyvíjející AI) nepochopí, zda to mohou zcela ovládat,“ řekl.