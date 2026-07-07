Tvůrce iPodu varuje před AI. Výběr digitálního asistenta podle něj brzy ovlivní celý náš život

Když se k umělé inteligenci vyjadřuje někdo, kdo stál u zrodu iPodu a podílel se i na vývoji iPhonu, rozhodně stojí za to zbystřit. A přesně to se děje i nyní. Tony Fadell totiž zveřejnil rozsáhlou úvahu o tom, kam se AI asistenti v příštích letech posunou, přičemž podle něj nepůjde jen o další aplikaci v telefonu. Naopak tvrdí, že právě výběr AI asistenta bude jedním z nejdůležitějších technologických rozhodnutí, která lidé udělají.
Fadell připomíná, že každá velká technologická revoluce změnila nejen samotná zařízení, ale především chování lidí. Stejně tomu bylo u osobních počítačů, iPodu nebo později iPhonu. Nevyhrála přitom vždy firma s nejlepší technologií, ale ta, která nejlépe pochopila, jak ji lidé budou ve skutečnosti používat. A přesně totéž podle něj čeká i éru umělé inteligence. Podle Fadella proto bude stále důležitější to, kolik informací o uživateli dokáže AI pochopit a propojit. Samotný chatbot totiž už podle něj nestačí. Skutečně užitečný asistent musí vědět, kde se nacházíte, co máte v kalendáři, jaký je váš zdravotní stav nebo s kým právě komunikujete. A právě tady vidí jednu z největších výhod Applu.
iPhone totiž zná vaši polohu, Apple Watch sledují zdravotní data, Mac obsahuje pracovní informace a budoucí chytré brýle mohou rozpoznávat okolní svět. Dohromady tak vzniká propojený ekosystém zařízení, který dokáže vytvořit mnohem přesnější obrázek o uživateli než jakákoli samostatná cloudová služba. Fadell tento koncept označuje jako „Federaci zařízení“ a věří, že právě ta bude v budoucnu rozhodovat o tom, kdo nabídne nejlepší AI asistenci.
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Právě v tomto bodě ale přichází podle Fadella největší otázka. AI asistent totiž nebude znát jen vaše příkazy nebo historii vyhledávání, ale bude vědět, jak přemýšlíte, jak pracujete, kde trávíte čas nebo jaké máte každodenní návyky. Jinými slovy, může vás poznat lépe než většina lidí ve vašem okolí. A právě to je podle něj něco, o čem se zatím mluví překvapivě málo. Připomíná, že i iPhone přinesl lidstvu obrovské množství pozitivních změn, zároveň ale otevřel dveře závislosti na chytrých telefonech nebo sociálním sítím. U AI bychom podle něj měli podobné otázky řešit ještě předtím, než se tato technologie stane běžnou součástí našich životů.
Zajímavé je, že Fadell neřeší, která společnost dnes nabízí nejlepší model nebo nejchytřejšího chatbota. Mnohem důležitější podle něj bude to, komu lidé svěří své osobní informace a komu budou důvěřovat natolik, aby se jejich AI stala každodenním společníkem. A pokud má pravdu, nebude souboj Applu, OpenAI, Googlu nebo Mety zdaleka jen o tom, kdo odpoví rychleji na otázku. Půjde o to, kdo získá důvěru uživatelů na dlouhé roky dopředu.