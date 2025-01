Legenda Applu Tony Fadell si brousil zuby na Sonos, Steve Jobs zvažoval žalobu

V historii společnosti Apple najdeme nespočet nejrůznějších akvizicí malého i obrovského významu. S cupertinskou společností se ale pojí také celá řada neuskutečněných akvizic. Patří mezi ně například odkoupení značky Sonos, na které si kdysi brousil zuby Tony Fadell. Steve Jobs měl nicméně jiné plány…

Tento týden máme možnost obohatit se o zábavný kousek historie společnosti Apple. Ukázalo se, že „otec iPodu“ Tony Fadell kdysi chtěl, aby Apple odkoupil prémiovou audio společnost.Fadell se k tomu snažil přesvědčit Steva Jobse, ale spoluzakladatel Applu to odmítl s tím, že se chce se společností raději soudit.

Nick Wingfield z The Information publikoval článek s názvem Where Does Sonos Go From Here, ve kterém mimo jiné odhalil, že nejmenovaný bývalý manažer společnosti Apple se snažil Steva Jobse přesvědčit, aby audio společnost koupil. Článek je skrytý za paywallem, ale server Daring Fireball z něj sdílel zajímavý odstavec.

„Před lety mi jeden bývalý vysoce postavený manažer společnosti Apple řekl, že kdysi prosil Steva Jobse, který byl tehdy generálním ředitelem společnosti Apple, aby koupil společnost Sonos. Jobs neměl zájem. Od té doby se toho hodně změnilo, ale značka Sonos by stále mohla mít dostatečný kredit, aby zaujala silnějšího nápadníka,“ píše se v článku.

John Gruber z Daring Fireball poznamenal, že odkaz na bývalého vysoce postaveného manažera vytváří poměrně omezený seznam možných jmen. Podle jeho teorie to byl Scott Forstall, ale uvažoval také o Tonym Fadellovi – člověku zodpovědném za design iPodu. Spojil se s Fadellem, který potvrdil, že to byl skutečně on, a podělil se o další podrobnosti.

„Zeptal jsem se Tonyho Fadella, on mi potvrdil, že to byl on, a řekl, že to bylo v úplných začátcích společnosti, kdy měl Sonos debutovat se zařízením, které mělo pro zadávání údajů zjevně rolovací kolečko podobné iPodu. Jobs se chtěl soudit (jak jinak). Ale Fadell je po setkání se zakladateli chtěl koupit a Jobsovi to několikrát neúspěšně přednesl – bylo to zhruba v roce 2003. Fadell řekl, že jeho argumentace v podstatě zněla: ‚Vážně, nám jde o hudbu. Zákazníci to chtějí. Já to chci.‘ A Jobsova odpověď podle Fadella zněla: ‚Nikdo nechce to, co prodávají.’“

Zmíněným zařízením byl Song Mobile a není pochyb o tom, že byl značně inspirován iPodem, takže Stevova reakce byla pochopitelná. Není však také pochyb o tom, že se Steve mýlil, pokud jde o přitažlivost produktů Sonos, a zejména o překrývání zákaznické základny. Sonos se však dopustil obrovského přešlapu, když uvedl na trh novou aplikaci, která porušila mnoho funkcí a silně narušila důvěru zákazníků. Nejnovějším pokusem o nápravu je propuštění předchozího generálního ředitele a jmenování Toma Conrada jako dočasné náhrady.