Sonos Ace: První sluchátka od Sonos jsou tu a tvrdě konkurují AirPods Max!

Sonos dnes světu oficiálně odhalil svá první sluchátka Sonos Ace, která představují dlouho očekávaný vstup značky do kategorie osobních sluchátek. Jako přední inovátor v oblasti zvuku nyní Sonos využívá své proslulé zkušenosti v oblasti zvuku a designu, aby změnil způsob, jakým posloucháme sluchátka. Prémiová sluchátka přes uši s technologií Bluetooth® jsou vybavena dechberoucím bezeztrátovým a prostorovým zvukem, prvotřídním aktivním potlačením hluku (ANC) a režimem Aware Mode a také nejpřesnějším a nejpohlcujícím zážitkem z domácího kina, jaký je možný díky nové technologii TrueCinema společnosti Sonos. Sluchátka Sonos Ace budou celosvětově dostupná v černé a jemně bílé barvě od 5. června 2024 za 449 USD.

„Jsou tady! Fanoušci nás už léta žádali, abychom přenesli zážitek ze Sonosu do sluchátek – a my jsme věděli, že náš první vstup do této kategorie musí být zárukou inovace a zvukového zážitku, pro které se Sonos stal synonymem,“ řekl Patrick Spence, generální ředitel společnosti Sonos a dodal:“Sonos Ace využívá vše, co jsme se za dvě desetiletí jako lídr v oblasti audia naučili, a přináší tak úžasný zvuk, elegantní design a dlouholetý komfort do jedné z největších a nejoblíbenějších kategorií audia na světě.“

Fotogalerie ace_pool_griege ve velké velikosti ace_greenery_black ve velké velikosti ace_park_black ve velké velikosti ace_livingroom_griege ve velké velikosti ace_homeentertainment_griege ve velké velikosti ace_urban_griege ve velké velikosti ace_den_griege ve velké velikosti ace_foyer_black ve velké velikosti ace_pool_layingdown_griege ve velké velikosti ace_cafe_remote_black ve velké velikosti ace_cafe_laptop_black ve velké velikosti ace_taxi_griege ve velké velikosti Vstoupit do galerie

Špičkový zvuk na osobní úrovni

Umělecky zpracovaný a mistrovsky vyladěný Sonos Ace se vymyká očekáváním díky řadě funkcí, které přinášejí to nejlepší ze společnosti Sonos do sluchátek.

Dopřejte si zvuk s vysokou věrností : Vychutnejte si každou vteřinu své oblíbené skladby, podcastu nebo telefonního hovoru s přítelem díky dvěma na míru navrženým měničům Sonos Ace, které vykreslují každou frekvenci s dokonalou přesností a čistotou.

: Vychutnejte si každou vteřinu své oblíbené skladby, podcastu nebo telefonního hovoru s přítelem díky dvěma na míru navrženým měničům Sonos Ace, které vykreslují každou frekvenci s dokonalou přesností a čistotou. Vaše vlastní soukromé kino : Sonos Ace vám umožní vychutnat si zážitek z domácího kina s prostorovým zvukem a zároveň vaší domácnosti daruje ticho. Okamžitě vyměňte zvuk z televizoru z kompatibilního soundbaru Sonos za zvuk ze zařízení Sonos Ace pouhým klepnutím na tlačítko. Prostorový zvuk s technologií Dolby Atmos vás obklopí dramaticky detailním zvukem ze všech směrů a dynamické sledování hlavy vás udrží v centru dění, i když si potřebujete vzít deku nebo sáhnout po misce se svačinou. Zcela nová technologie TrueCinema od společnosti Sonos, která se objeví později v tomto roce, přesně zmapuje váš prostor a poté vykreslí kompletní prostorový zvuk pro tak realistický zážitek z poslechu, že zapomenete, že máte na uších sluchátka.

: Sonos Ace vám umožní vychutnat si zážitek z domácího kina s prostorovým zvukem a zároveň vaší domácnosti daruje ticho. Okamžitě vyměňte zvuk z televizoru z kompatibilního soundbaru Sonos za zvuk ze zařízení Sonos Ace pouhým klepnutím na tlačítko. Prostorový zvuk s technologií Dolby Atmos vás obklopí dramaticky detailním zvukem ze všech směrů a dynamické sledování hlavy vás udrží v centru dění, i když si potřebujete vzít deku nebo sáhnout po misce se svačinou. Zcela nová technologie TrueCinema od společnosti Sonos, která se objeví později v tomto roce, přesně zmapuje váš prostor a poté vykreslí kompletní prostorový zvuk pro tak realistický zážitek z poslechu, že zapomenete, že máte na uších sluchátka. Zapněte nebo vypněte svět : Pokud chcete mít větší přehled o svém okolí, ať už jdete po rušné ulici, nebo pracujete v kanceláři, aktivujte režim Aware.

: Pokud chcete mít větší přehled o svém okolí, ať už jdete po rušné ulici, nebo pracujete v kanceláři, aktivujte režim Aware. Celodenní výdrž baterie a velmi rychlé nabíjení: Díky prodloužené a energeticky úsporné výdrži baterie můžete poslouchat nebo mluvit až 30 hodin. Ultra rychlé nabíjení vám zajistí, že nikdy nezmeškáte ani minutu – získejte 3 hodiny výdrže baterie rychlým 3minutovým nabíjením pomocí přiloženého kabelu USB-C.

„Sonos Ace představuje naši ambici vytvářet pohyblivé zvukové zážitky, které odpovídají okamžiku, v němž žijeme. Je to vzrušující nová kapitola, ve které se pouštíme do toho, co znamená navrhovat pro osobní poslech,“ řekl Maxime Bouvat-Merlin, produktový ředitel společnosti Sonos. „Věrni dědictví prémiových produktů Sonos, každý jednotlivý detail Sonos Ace byl odborně vytvořen, navržen na míru a vyladěn předními světovými odborníky na zvuk, aby vám poskytl poslechový zážitek, který se nepodobá žádnému jinému.“

Elegantní design a dlouhotrvající pohodlí

Sluchátka Sonos Ace byly vyrobeny tak, aby vypadal a působil stejně dobře, jako zní. Jeho výrazný, štíhlý profil krásně kombinuje kovové akcenty s elegantní matnou povrchovou úpravou a doplní jakýkoli styl bez ohledu na to, jak rychle se trendy mění.

Nekonečný komfort : Sonos Ace používá lehké, prvotřídní materiály, které jsou vzdušné a jemně obepínají vaši hlavu. Jeho polštářově měkký vnitřek z paměťové pěny je zabalený do veganské kůže, zatímco vlastní čelenka a náušníky, které skrývají závěs, vytvářejí dokonalé akustické těsnění bez zachytávání vlasů.

: Sonos Ace používá lehké, prvotřídní materiály, které jsou vzdušné a jemně obepínají vaši hlavu. Jeho polštářově měkký vnitřek z paměťové pěny je zabalený do veganské kůže, zatímco vlastní čelenka a náušníky, které skrývají závěs, vytvářejí dokonalé akustické těsnění bez zachytávání vlasů. Intuitivní design : Nošení a ukládání sluchátek Sonos Ace je hračka – kontrastní barvy uvnitř náušníků nenápadně signalizují, kudy sluchátka nasadit, a krásně hmatová tlačítka usnadňují ovládání při nošení. Až skončíte s poslechem, sluchátka Sonos Ace bez námahy odložíte díky skládací ploché konstrukci, která se pohodlně vejde do lehkého cestovního pouzdra.

: Nošení a ukládání sluchátek Sonos Ace je hračka – kontrastní barvy uvnitř náušníků nenápadně signalizují, kudy sluchátka nasadit, a krásně hmatová tlačítka usnadňují ovládání při nošení. Až skončíte s poslechem, sluchátka Sonos Ace bez námahy odložíte díky skládací ploché konstrukci, která se pohodlně vejde do lehkého cestovního pouzdra. Zodpovědně vyrobeno: Sonos Ace je vyroben tak, aby vydržel, a je určen pro každodenní nošení. Sluchátka jsou vybavena vyměnitelnými náušníky, kruhovými materiály, které nám umožňují použít o 17 % méně panenského plastu, a cestovním pouzdrem ze 75 % z recyklované plsti vyrobené z plastových lahví. Sluchátka Sonos Ace jsou navržena tak, aby zvyšovala energetickou účinnost, a díky detekci opotřebení se hudba pozastaví, když je sundáte z uší, čímž se minimalizuje potřeba nabíjení.

Sonos Ace budou k dispozici 5. června za 449 USD. Další informace naleznete na webu sonos.com a sledujte stránky @sonos. Co se týče české ceny, tu zatím bohužel neznáme.