Jablíčkáři hlásí vypnutý Apple Online Store! Klepou nové produkty na dveře?

Letošní duben by nakonec mohl být pro fanoušky Applu přeci jen zajímavý, nebo snad ne? To je otázka, kterou si nyní kladou mnozí jablíčkáři po celém světě. Na sociálních sítích v čele s Twitterem se totiž začínají množit příspěvky o tom, že Apple v některých zemích v čele s USA či Velkou Británií znenadání „vypnul“ svůj Online Store a doplnil na něj klasickou hlášku Budeme zpátky co nevidět. Jedná se tedy o klasický scénář předcházející představení nových produktů. Háček je však v tom, že se novinky alespoň podle mnoha zdrojů v těchto dnech neočekávají, jelikož všechny své síly má Apple upnout až na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC. Mnozí se proto začínají přiklánět spíš k technické chybě na straně Applu, nežli ke plánovanému kroku ve formě spuštění nového produktu. Pravdou nicméně je, že zrovna web Applu chybami prakticky netrpí, respektive doposud tomu tak bylo. Na druhou stranu, to platilo donedávna třeba i o aplikaci Počasí, která však začala zničehonic jablíčkářům vypovídat provoz a své renomé si pokazila. Ať už je pravda jakákoliv, je pravděpodobné, že se jí co nevidět dozvíme.