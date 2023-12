Jablíčkáři zuří! Apple odstranil z jedné aplikace důležitou část, kterou mnozí využívali roky

Ne každé vylepšení aplikace se Applu podaří. Krásným příkladem může být nedávné zaříznutí možnosti nákupu seriálů a filmů přes iTunes Store, k čemuž došlo po přechodu na iOS 17.2, iPadOS 17.2 a tvOS 17.2, které se setkalo spíše s kritikou nežli pochvalou. To proto, že v aplikaci Apple TV, která prakticky přebrala dosavadní funkčnost iTunes Store, chybí jedna ze zásadních částí právě iTunes Store.

Řeč je konkrétně o sekci seznamu přání, kterou uživatelé využívali nejen jakožto úložiště pro filmy a seriály, které si chtějí v budoucnu koupit, ale taktéž jako odkladiště obsahu, který si chtějí někde přehrát. Ve své podstatě se tedy jednalo o poměrně univerzální prvek, se kterým je však nyní amen. Některým uživatelům se sice uložený obsah přenesl do aplikace Apple TV, valná většina jablíčkářů však hlásí, že o své uložené filmy a seriály přišli, přičemž není výjimkou, že si je takto „skladovali“ i více než 10 let, za které si naukládali desítky či stovky pořadů. Ze strany Applu se tedy jedná bezesporu o dost neuvážený krok, za který to bude ještě nějakou dobu zcela určitě schytávat jak na diskuzních fórech, tak na sociálních sítích a tak podobně.