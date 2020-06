iOS 14 má přinést novinku, po které mnozí uživatelé volají dlouhé roky

Pokud patříte mezi uživatele, kteří často volají a své hovory si potřebují čas od času jednoduchou formou zaznamenat, iPhony pro vás doposud tím pravým ořechovým nebyly. Záznam hovorů na nich je totiž právě jednoduchou formou prakticky nemožný, za což je Apple mnoha svými příznivci kritizován. Konkurenční Androidí telefony totiž tuto funkci v omezené míře a jen na určitých modelech nabízí. Díky iOS 14 by však měly iPhony manko dohnat skrze nativní funkci.

Podle vývojářů spolupracujících s portálem IT Home obsahuje uniklý kód bety iOS 14 pocházející z prosince loňského roku novou sekci pro záznam hovorů a to jak telefonních, tak i FaceTime. Ta obsahuje jak jednoduchý přepínač, tak i upozornění na to, že záznam hovorů bude probíhat jen na zodpovědnost každého uživatele, který jej využije. Tato funkce je totiž ve světě tvrdě regulována zákony, kdy zatímco v některých zemích stačí “jen” volaného upozornit na to, že je jeho hovor nahráván, další země v čele s Austrálií či Indií mají v legislativě zakořeněn úplný zákaz záznamů. V takto striktních zemích se dá proto očekávat, že funkci nebude možné ručně aktivovat.

Jak již bylo zmíněno výše, možnost nahrávání hovorů se má vztahovat jak na telefonní, tak i FaceTime hovory. Právě druhé zmiňované nicméně vyvolávají určité pochybnosti o pravosti informací od IT Home, jelikož na screenshotu, který portál zveřejnil, je název FaceTime napsán špatně – konkrétně s malým T. Je však potřeba brát v potaz to, že se má jednat o screenshot z jedno z prvních, ne-li první vývojářské verze iOS 14, která rozhodně nemusí být v tomto směru zcela dokonalá, jelikož u ní záleží prakticky jen na funkčnosti jednotlivých prvků. Jasněji nicméně budeme mít stejně až za zhruba dva týdny, kdy si iOS 14 a další operační systémy odbudou na úvodní Keynote WWDC svou premiéru.