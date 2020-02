Jak vtípek jednoho z nejznámějších leakerů světa donutil Apple aktualizovat Online Store

Že leží leakeři vypouštějící do světa předčasně informace o chystaných technologických produktech jejich výrobcům v žaludku není žádným tajemstvím. Ostatně, v minulosti jsme byli již několikrát svědky toho, jak se výrobci snaží s leakery různě zatočit a od jejich činnosti je odradit. Pravdou však je, že se jim to absolutně nedaří, z čehož ve výsledku můžeme profitovat i my. Čas od času navíc profitují ze všímavosti leakerů i samotní výrobci či prodejci. Svědčí o tom i čerstvý případ Bena Geskina a Applu.

Benjamin Geskin je jablečné komunitě velmi dobře známý. Jedná se totiž o leakera, který odhalil například téměř všechny technické specifikace a další detaily o iPhonu X zhruba dva měsíce před jeho představením. Zasloužil se ale i o odhalení chystaných iPadů Pro v roce 2018 či AirPods Pro, 16” MacBooku Air nebo iPhonů 11 v roce 2019. Jedná se tedy o leakera, který je již dobré tři roky považován za naprostou špičku. Právě Ben si před pár dny všiml na oficiálním Online Storu Applu u jednoho z batohů vcelku vtipné chyby – konkrétně absence výřezu na iPhonu, který z něj trčel. Na svůj Twitter screenshot tohoto přešlapu vyvěsil s bombastickým popiskem oznamujícím odhalení iPhonu 12 bez výřezu samotným Applem. Příspěvek se stal okamžitě virálním (alespoň v Apple komunitě) a hlavně pro mnohé uživatele velmi jednoduše uvěřitelným. Přestože Geskin později nadšení komentujících krotil s tím, že se jedná z jeho strany o sarkasmus, nadšení u mnohých neopadalo a z chyby na produktové fotce se stávala malá senzace.

Zdánlivého potvrzení iPhonu 12 bez výřezu si krátce po Geskinově tweetování všiml i samotný Apple, který na všech Online Storech, na kterých je batoh dostupný, aktualizovat snímek tak, aby nově odrážel skutečnou podobu iPhonů s výřezem. Tím tak de facto zastavil i šílenství okolo údajného iPhonu 12, který měla fotka zachycovat, a tedy i usmrtil samotný tweet. Geskin se za svou všímavost samozřejmě ze strany Applu žádného uznání nedočkal, jelikož je pro něj kvůli jeho předčasným odhalením nových produktů jedním z nejvíce nepohodlných leakerů současnosti.