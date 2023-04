Google propustí 12 000 zaměstnanců, jeho šéf měl přitom loni plat 5 miliard korun

To, že světové společnosti propouštějí, je v současné ekonomické situaci celkem pochopitelné. Ovšem jen těžko se to chápe v kontextu s tím, kolik někteří zaměstnanci těchto společností vydělávají. Příkladem za všechny je Sundar Pichai, který je CEO společnosti Alphabet, tedy všeho, co patří pod značku Google, včetně samotného vyhledávače. Společnost Alphabet na začátku leotšního roku oznámila, že propustí 12 000 zaměstnanců. Kdyby každý z těchto zaměstnanců vydělal ročně téměř 500 000Kč, pokrylo by to plat jediného zamětnance, kterým je pochopitelně CEO Alphabetu. Ten totiž za loňský rok vydělal 226 milionů dolarů, tedy zhruba 5 miliard korun. Drtivou většinu zisku sice tvoří akcie, ovšem ty se v případě Alphabetu spíše zhodnocují, než že by ztrácely na hodnotě.

Navíc se nejedná o plat za nějaký vyjimečný rok, kdy by se zkrátka Googlu dařilo tolik, že si CEO přišel na nějaké slušené prémie. V roce 2019 totiž Pichai vydělal rovnou 281 milionů dolarů, tedy o miliardu korun více než v letošním roce. Akcie dostává CEO každé tři roky a ty dělají největší část z jeho mzdy. Měsíční plat je totiž pouze 42,5 milionů korun, tedy ve srovnání s akciemi, je ono slovíčkou pouze na místě. Samozřejmě má CEO k dispozici kromě platu také vše, co si usmyslí od soukromého letounu, vrtulníku, ochranky, stravy, až po hotely, to vše platí Alphabet a tak vlastně CEO nemá ve svém životě ani příliš za co utrácet, tedy alespoň co se běžných věcí týká.