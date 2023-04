Na Slovensku předložili zákon, který umožní sledovat porno pouze starším 18 let, kteří o to písemně požádají!

V době kdy celá Evropa řeší finanční a energetickou krizi, mají na Slovensku zcela jiné problémy. Poslanec Martin Čepček, kandidát OLaNO (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti), totiž předložil v parlamentu novelu mediálního zákona. Jejímž cílem je aby měli přístup k pornografickému obsahu pouze lidí, kteří mají úřední potvrzení o dovršení věku 18 let. Zajímavé je, že na Slovensku je stejně jako v ČR legální provozovat sexuální styk od 15 let, což panu Čepčekovi nijak zásadně nevadí, bojuje pouze proti sledování pornografie.

Tedy to co lidé mohou v SR dělat od 15 let, by podle něj mohli sledovat až o tři roky později. Co je však ještě vtipnější je fakt, že pan Čepček chce, aby lidé, kteří mají Wi-Fi a ta je veřejně přístupná, byli ti, kteří budou zodpovídat za to, že se lidé mladší 18 let nedostanou k pornografii. Jak si to pan poslanec představuje v praxi bohužel nějak zapoměl zmínit, protože blokovat zhruba miliardu stránek s pornem, by bylo pro každého, kdo má veřejnou Wi-Fi celkem složité.

„Vysílateli se zakazuje vysílat pornografický obsah. Je ho možné vysílat pouze koncovému uživateli, který nejpozději v den odeslání žádosti dovrší 18 let věku a který o to požádá písemně, s úředně ověřeným podpisem,“ uvádí poslanec Čepček ve svém návrhu. Své rozhodnutí Čepček zdůvodňuje tím, že porno způsobuje problémy s vnímáním vlastního těla a sexuality. Netušíme příliš jak své tělo vnímá pan poslanec, ovšem pokud očekává, že lidé skutečně dokáží blokovat veškeré porno na internetu a naopak o něj budou ostatní chodit prosit s úředně ověřeným podpisem, pak má zřejmě problém s něčím jiným, než se svým tělem.