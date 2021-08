Porno na OnlyFans nakonec zůstane

Porno na OnlyFans je záležitostí, která se v posledních dnech řešila po celém internetu. Pokud sledujete náš magazín, tak vám zajisté před několika dny neunikl článek, který se stal srdcervoucím pro mnoho uživatelů a hlavně tvůrců ze zmíněné sociální sítě. Z OnlyFans totiž měla zmizet placená pornografie, a to nikoliv kvůli „uvědomění“ provozovatelů této sítě, nýbrž kvůli požadavkům jeho bankovních a dalších partnerů, kterým se porno obsah tak úplně nelíbil. Vzhledem k tomu, že pornografie na OnlyFans dominuje a generuje obrovský zisk, tak se jednalo o vskutku překvapivé rozhodnutí. Nakonec je ale vše jinak.

Platforma OnlyFans funguje jednoduše. Jak už název napovídá, tak se jedná o portál, na kterém tvůrci poskytují obsah pouze pro své fanoušky. Tito fanoušci si ale za přístup k obsahu musí zaplatit určitou částku, čímž zároveň podpoří své oblíbené tvůrce. Již podle tohoto popisu se jedná o naprosto perfektní recept pro sdílení placeného porna, že ano? Od 1. října mělo však být pornografii na OnlyFans konec, každopádně před pár minutami se na Twitteru zmíněného portálu objevil příspěvek, ve kterém stojí, že se tyto změny nakonec odkládají. OnlyFans uvádí, že si vzalo k srdci naříkání všech tvůrců i předplatitelů, a tak tento portál bude i nadále domovem pro všechny tvůrce obsahu, včetně toho pornografického.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021