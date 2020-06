Jak Steve Jobs doporučoval lidem toužícím po sledování porna koupi Androidu

Steve Jobs mimo jiné proslul svými odvážnými, kontroverzními a často nevybíravými (někdy i neuváženými) výroky. Ve spoustě případů si skutečně nebral servítky – a to ani v případech, kdy byla řeč v podstatě o ušlechtilých záležitostech. Příkladem může být příhoda z roku 2010, kdy Jobs obdržel e-mail od zákazníka jménem Matthew Browing. Browning ve své zprávě vyjadřoval obavy z toho, že má společnost Apple potřebu zasahovat do toho, jaký typ obsahu budou její zákazníci sledovat.

„Steve, přešel jsem na Apple produkty po představení iPhonu 3G (moji přátelé se mě snažili přesvědčit po celé roky). Od té doby jsem si pořídil čtyři iPhony, dva počítače, několik routerů a různé další produkty. Bohužel ale začínám filozofický problém s vaší společností. Čím dál tím více to vypadá, že Apple svým zákazníkům určuje, jaký obsah budou moci dostávat,“ píše Browing ve svém e-mailu, a jako příklad uvádí zablokování komiksové aplikace Marka Fioreho z důvodu politické satiry nebo zablokování veškerého obsahu, který společnost Apple z jakýchkoliv důvodů považuje za pornografický. Browing dále dodává, že by se porno nemělo v žádném případě dostat do rukou dětem, a namítá, že k těmto účelům slouží rodičovská kontrola. „Umístěte tento typ aplikací do kategorií a umožněte rodičům jejich blokaci,“ vyzýval Apple s tím, že firma nemá suplovat mravnostní policii. „Úlohou Applu je navrhovat a vyrábět opravdu skvělé produkty, které dělají to, co po nich zákazníci chtějí,“ uvedl. Jobsova odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. „Fioreho aplikace bude co nevidět opět v App Storu, byla to chyba. Nicméně věříme, že je naší morální povinností udržet porno mimo iPhone. Lidé, kteří chtějí porno, si mohou koupit telefon s Androidem,“ odpověděl lakonicky.

Celá historka zní poměrně uvěřitelně, její pravost nicméně podle serveru TechCrunch není stoprocentně ověřena. Screenshoty konverzace si můžete prohlédnout ve fotogalerii článku a udělat si na celou věc vlastní názor.