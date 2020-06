Krátké příběhy o Stevu Jobsovi, které nikdy neomrzí

Příběhy o spoluzakladateli Applu Stevu Jobsovi se poměrně velké oblibě těší i v dnešní době. Řadu z nich jistě znáte, některé jste možná zapomněli, a některé se určitě vyplatí si připomenout. V dnešním článku vám přineseme několik faktů o Stevu Jobsovi, která jste možná neznali.

Byl zodpovědným rodičem a skvělým mentorem

Spousta dětí a teenagerů po celém světě si k Vánocům a narozeninám přeje smarpthony, tablety či počítače od Applu. Dalo by se předpokládat, že děti Steva Jobse měli své pokojíčky doslova od podlahy až po strop vybavené jablečnými produkty, opak byl ale pravdou. Jobs svým dětem velmi striktně omezoval dobu, kterou mohly strávit u obrazovek svých elektronických zařízení. V době, kdy se iPad stal celosvětovým trendem, se novináři zeptali Jobse, zda si i jeho ratolesti oblíbily jablečný tablet. Spoluzakladatel Applu jim ale odpověděl, že jeho děti iPad ještě ani nedržely v ruce:„Omezujeme to, jak moc děti doma používají technologie,“ uvedl tehdy. Když se u Jobsů večeřelo, nepřipadalo v úvahu prohlížení telefonu či tabletu – všichni museli sedět u stolu a konverzovat spolu. Tim Cook zase na Steva Jobse vzpomíná jako na výborného učitele, který se vždy snažil, aby ostatní naučil přesně to, co je potřeba:“Byl skvělý učitel. To je něco, co o něm nikdy nebylo napsáno,“ vysvětlil.

Jeho kancelář zůstává nedotčena

Současný ředitel Applu Tim Cook v jednom ze svých rozhovorů prozradil, že Jobsova kancelář zůstala do dnešního dne prakticky beze změn. „Myslím na něj doslova každý den. Jeho kancelář zůstala zachovaná tak, jak byla. Na dveřích je stále jeho jméno.“ Osobnost Steva Jobse je podle Cooka natolik silně spjatá se společností Apple, že nikoho ve firmě ani nenapadlo Jobsovu kancelář vyklízet nebo stěhovat. Cook měl zpočátku sám podle svých slov problém do Jobsovy kanceláře vůbec vstoupit – bylo to pro něj údajně příliš bolestivé.

Fascinoval ho Xerox

Steve Jobs v roce 1979 navštívil sídlo Xerox PARC, kde se poprvé setkal s grafickým uživatelským rozhraním a počítačovou myší. Larry Tesler, který v té době v Xeroxu působil, vzpomíná na nadšení, s jakým se Jobs seznamoval se všemi novými technologiemi:„Steve byl velmi nadšený. Procházel se po místnosti, občas se podíval na monitor … snažil se to všechno zpracovat,“ vzpomíná Tesler, a dodává, jak Jobs po celou dobu své návštěvy opakoval, že vedení Xeroxu vlastní zlatý důl. „Proč s tou technologií něco neděláte? Mohli byste změnit svět!“.

Svou biologickou sestru poznal v 27 letech

Asi každý ví, že Steve Jobs byla adoptovaný. Jeho biologickými rodiči byli Joanne Schieble a Abdulfattah Jandalih, a Jobs byl adoptován Clarou a Paulem Jobsovými. Jeho biologičtí rodiče se nicméně o něco později vzali a narodila se jim dcera Mona, která se stala spisovatelkou. Steve Jobs se se svou biologickou sestrou setkal ve svých sedmadvaceti letech. Jednou z knih, které Mona Simpson napsala, je román s názvem Anywhere but Here, který vypráví o jejím vztahu s rodiči.