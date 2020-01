6 mýtů o Stevu Jobsovi, kterým lidé dodnes věří

Internet je plný nejrůznějších historek a faktů o Stevu Jobsovi. Některé věci, které o spoluzakladateli Applu dodnes kolují, jsou ale nepravdivé, případně jsou na pravdě založené jen částečně. V dnešním článku vám přinášíme souhrn nejčastějších mýtů a polopravd o Stevu Jobsovi, kterým lidé dodnes věří.

Jobs a šikana

Jedním z nejčastějších omylů, spojených s osobností Steva Jobse, jsou zvěsti o tom, jak šikanoval nejen své zaměstnance. Pravdou je, že se Jobs se svými podřízenými (a nejen s nimi) zrovna příliš nemazlil a určitě se nedal označit za sluníčkového člověka. Agresivním šikanátorem, který by ostatní mučil jen tak zbůhdarma, ale také nebyl. Mezi jeho nejvýraznější vlastnosti patřil perfekcionismus a jistá posedlost dokonalostí, a ve snaze této dokonalosti dosáhnout si Jobs opravdu často nebral servítky. Ti, kteří na něj dodnes nedají dopustit, ale trvají na tom, že Jobs žádný ze svých projevů nemyslel osobně.

Neměl smysl pro humor a byl celou dobu vážný

Tento mýtus svým způsobem souvisí s mýtem o Jobsově zákeřné povaze. Traduje se, že Jobs byl do jisté míry suchar bez špetky smyslu pro humor. Přestože řízení tak velké firmy, jako je Apple, určitě není žádná legrace, uměl být Steve Jobs podle svých blízkých opravdu zábavným společníkem. Brent Schlender, spoluautor knihy „Becoming Steve Jobs“, uvedl kdysi v rozhovoru pro Management Today, že Jobs měl své skryté stránky, které projevoval výhradně v soukromí. Když byl s lidmi, kterým věřil a se kterými měl osobní vztah, projevoval svérázný smysl pro humor, který ale ne vždy musel nutně setkat s pochopením.

Bral plat ve výši jednoho dolaru

Mýtus o dolarovém platu Steva Jobse patří mezi ty, které se částečně zakládají na pravdě. Steve Jobs byl po určitou dobu nejbohatším člověkem na této planetě – tohoto titulu rozhodně nedosáhnete pobíráním jediného dolaru, a odměny není nutné pobírat vždy jen v podobě peněz. Jobs opravdu jistou dobu pobíral od Applu jen jeden dolar, to ale nebyla jediná forma odměny. Společnost Apple vždy raději sázela na odměňování v podobě kombinace peněz jako takových a akcií, díky čemuž měli zaměstnanci tendence setrvávat v Applu déle. Steve Jobs byl za prodeje počítačů v roce 2000 společností Apple odměněn soukromým letadlem v ceně 88 milionů dolarů. V dubnu roku 2011 Jobs vlastnil zhruba 5,6 milionu dolarů v akciích Applu a podle magazínu Forbes byl 136. nejbohatším člověkem na světě.

Nenáviděl Billa Gatese

Zvěsti o vzájemné nenávisti Billa Gatese a Steva Jobse patří také mezi hojně rozšířené, a někteří dokonce žijí v přesvědčení, že ti dva trávili většinu svých dnů spřádáním plánů na zlikvidování toho druhého. Společnosti Apple a Microsoft si sice vzájemně konkurovaly, veřejné debaty jejich tehdejších představitelů ale vždy byly spíše vzájemnou výměnou konstruktivní kritiky a připomínek, nikoliv vzájemnými osobními útoky. Bill Gates navíc kdysi uvedl, že Steve Jobs ho coby vizionář velmi inspiroval. Když se Gates dozvěděl, že Jobs umírá, poslal mu dopis, v němž stálo:““Není potřeba nastolovat mír. Neválčili jsme. Udělali jsme skvělé produkty, a soutěživost byla vždy pozitivní záležitostí. Není co odpouštět.“

Byl technologický génius

Steve Jobs byl nade vší pochybnost velmi talentovaným a vysoce inteligentním člověkem. Za geeka, který by exceloval na poli znalosti technických a technologických záležitostí, se ale považovat nedal. Podle výše zmíněného Brenta Schlendera Jobs nebyl technologickým géniem:“Steve toho ve skutečnosti o digitálních technologiích příliš mnoho nevěděl. Byl jako impresário, který věděl, jak spojit zdroje pro sestavení krásných produktů.“ Jobs měl vysoce vyvinutý cit pro kombinaci umění a té nejlepší technologie, a sám o sobě tvrdil, že je „jedním z mála lidí, kteří chápou, že výroba technologie vyžaduje iniciativu a kreativitu, a že vytvořit něco skutečně uměleckého vyžaduje skutečnou disciplínu“.

Nenáviděl Japonsko

Mýtus o nenávisti Japonska patří mezi ty nejbizarnější, které jsou se Stevem Jobsem spjaté. Souvisí s dovolenou, kterou Jobs trávil v roce 2010 v japonském Kjótu. Spoluzakladatel Applu zde údajně v té době měl jisté problémy při nastupování do svého soukromého letadla. Letištní personál u něj totiž objevil suvenýry ve tvaru vrhací hvězdice a nedovolil mu s nimi nastoupit do letadla i přes to, že se jednalo o jeho vlastní letadlo. To Jobse pochopitelně otrávilo a zapřisáhl se, že Japonsko už nikdy v životě nenavštíví. Příběh je ale pravdivý jen zčásti. Jeho rychlé rozšíření nicméně donutilo společnost Apple k oficiálnímu prohlášení, v němž uvedla, že Jobs skutečně navštívil Japonsko, ale že incident z letiště se ve skutečnosti nikdy neodehrál.