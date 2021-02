Do Google Chrome pro iOS dorazí vylepšení, díky kterému se k vašemu pornu dostanete už jen vy

Jestli je k něčemu anonymní režim prohlížečů v čele s tím ve Chrome hojně využíván, je to sledování porna. Přeci jen, odreagovat se u lechtivého videa bez nutnosti následného mazání historie není vůbec špatné a když se k tomu navíc přidá i naprosto mylná představa o nulové možnosti sledování kýmkoliv jiným (která však mezi uživateli internetu koluje dlouhé roky), jeví se anonymní režim jako to nejideálnější, co pro tuto činnost použít. Problém však může nastat v situaci, kdy relaci přes něj špatně ukončíme, potažmo neukončíme vůbec. V takovém případě se totiž může snadno stát, že se k prohlíženým stránkám dostane snadno nepovolaný člověk – například někdo, komu půjčíte svůj telefon či počítač. Právě to se ale nyní chystá minimálně u iPhonů Google eliminovat.

Pokud používáte na iPhone prohlížeč Google Chrome a zejména pak jeho anonymní režim, zbystřete. Google totiž začal testovat vychytávku ve formě možnosti uzamčení anonymních karet přes Face ID nebo Touch ID. To jinými slovy znamená, že se k obsahu na nich nedostane nikdo jiný než vy a potažmo lidé s uloženými otisky prstů či obličejů ve vašich zařízeních. Riziko “provalen se” nežádoucího obsahu procházeného přes tento mód se tak strmě snižuje. Fajn je navíc i to, že se okna nebudou uzamykat jen při ukončení relace, ale také po 15 minutách vaší nečinnosti, což efektivitu novinky ještě zvyšuje.

Uzamykání anonymních oken přes Touch ID a Face ID je v současnosti v rané fázi testování a je proto vcelku pravděpodobné, že si na ní budou muset uživatelé ještě pěkných pár týdnů počkat. Pozitivní je pak to, že bude uvolněno na dálku ze strany Googlu pomocí změn na jeho serverech, takže nebude vázáno na softwarový update aplikace. Pokud tedy anonymní mód ve Chrome využíváte hojně, máte se zkrátka na co těšit.