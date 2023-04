Velikonoční slevy Longer pokračují! Laserové gravírovačky a 3D tiskárny pořídíte nejlevněji

Komerční sdělení: Ačkoliv Velikonoce jsou již za námi, tak to ještě neznamená, že by končilo parádní slevové šílenství! Ba právě naopak. Longer totiž ve velikonočních slevách pokračuje i nadále a zájemcům tak zprostředkovává perfektní příležitost, kdy si mohou přijít na prvotřídní laserové gravírovačky či 3D tiskárnu za vůbec nejlepší ceny! Pojďme si proto společně posvítit na zlevněné produkty.

Longer RAY5 20W

Zajímáte se o laserové gravírování a hledáte prvotřídní gravírovačku, která vás rozhodně jen tak nezradí? Pak se Longer RAY5 20W jeví jako jasná volba! Tento model si totiž zakládá na výkonném 20W laserovém modulu, který si hravě poradí s nejrůznější škálou činností. Kromě tradičního gravírování je zároveň schopen bezchybně řezat různé materiály. Výkon ale samozřejmě není tím jediným. Za zmínku také rozhodně stojí chirurgická přesnost. Bod laseru totiž činí pouhých 0,08*0,1 mm2, díky čemuž je gravírování vždy přesné.

Fotogalerie Longer RAY5 20W 10 Longer RAY5 20W 1 Longer RAY5 20W 9 Longer RAY5 20W 8 Longer RAY5 20W 7 Longer RAY5 20W 6 Longer RAY5 20W 5 Longer RAY5 20W 4 Vstoupit do galerie

Součástí Longer RAY5 20W je také vzduchová tryska a ochranná čočka proti laseru, které o to více zpříjemní a zjednoduší celý proces gravírování či řezání a postarají se tak o přesnost a zabezpečení. V tomto směru hrají důležitou roli i přepínače limitující osu X a Y, stejně tak jako 5stupňový systém ochrany. Celé to ještě parádně doplňuje 3,5″ vestavěný dotykový displej pro případné ovládání. Gravírovačka také podporuje připojení nejen prostřednictvím kabelu, ale také skrze aplikace, Wi-Fi a nemá problém ani s paměťovými TF kartami. Longer RAY5 20W je momentálně k dostání s 20% slevou! Důležité je také zmínit, že v rámci EU máte dopravu a DPH již v ceně.

Longer RAY5 20W zakoupíte za 999,99 $ 799,99 $ zde

Longer RAY5 10W

Pokud teprve uvažujete nad tím, že byste se ponořili do světa laserového gravírování, zbystřete. V takovém případě by vám rozhodně neměla uniknout současná nabídka na Longer RAY5 10W. Jak už samotný název mírně napovídá, v základu se jedná o stejnou gravírovačku, jakou jsme si zmiňovali výše. Zásadní rozdíl však spočívá v laserovém modulu, který nabízí 10W výkon. To ale ještě neznamená, že by model jakkoliv strádal. Jedná se o prvotřídní gravírovačku, která si hravě poradí s gravírováním všeho druhu, dokonce i s řezáním v jistých mezích. Stejně tak výrobce kladl důraz i na přesnost. Bod laseru proto činí pouhopouhých 0,06*0,06 milimetrů.

Fotogalerie #2 longer ray5 10w longer ray5 10w 4 longer ray5 10w 3 longer ray5 10w 2 longer ray5 10w 5 (kopie) longer ray5 10w 6 (kopie) longer ray5 10w 7 (kopie) Vstoupit do galerie

Jedná se tak o jednu z bezkonkurenčně nejlepších gravírovaček v poměru cena/výkon. Za zmínku totiž také rozhodně stojí fakt, že vám umožní pracovat v prostoru o rozměrech až 400*400 milimetrů. To vše ještě skvěle doplňuje 3,5″ vestavěný dotykový displej pro případnou offline práci. Pokud tedy hledáte levnou gravírovačku, která se ale i přesto dokáže postarat o prvotřídní práci, pak je Longer RAY5 10W doslova perfektní volbou. Aktuálně tento model navíc pořídíte za zcela bezkonkurenční cenu. Pokud byste navíc v budoucnu chtěli gravírovačku upgradovat, můžete jednoduše přejít na 20W laserový modul.

Longer RAY5 10W zakoupíte za 599,99 $ 399,99 $ zde

Longer LK5 Pro

Táhne vás to spíše k 3D tisku? Pak je tady přímo pro vás geniální 3D tiskárna Longer LK5 Pro, která vás překvapí snad po všech směrech. Tento model vám totiž dopřeje pořádnou volnost – poradí si totiž s tiskem objektů do velikosti až 300*300*400 milimetrů, díky čemuž se bez jakýchkoliv limitací můžete pustit i do náročnějších a větších projektů. S tím jde ruku v ruce i robustní konstrukce samotné tiskárny. Výrobce totiž vsadil na celokovové tělo s duálními podpěrami pro dosažení o to lepších výsledků.

Fotogalerie #3 Longer LK5 PRO fb Longer LK5 PRO 8 Longer LK5 PRO 7 Longer LK5 PRO 6 Longer LK5 PRO 5 Longer LK5 PRO 4 Longer LK5 PRO 3 Longer LK5 PRO 2 Vstoupit do galerie

Rozhodně také potěší fakt, že se prakticky ihned můžete pustit do akce. Longer LK5 Pro už totiž přichází z 90 % přichystaná, díky čemuž ji stačí jen rozbalit, dostavět a hurá do tisku. Stejně tak potěší i vestavěný 4,3″ dotykový displej pro ovládání či moderní základní deska s výkonným čipsetem pro rychlou a kvalitní práci. Zároveň můžete počítat s doslova bleskurychlým doručením. Longer LK5 Pro se totiž odesílá přímo z Česka.