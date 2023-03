Laserovou gravírovačku Longer RAY5 10W nyní pořídíte s bezkonkurenční slevou

Komerční sdělení: Zajímáte se o svět laserového gravírování a rádi byste se do něj naplno ponořili? Pokud ano, pak se neobejdete bez kvalitní gravírovačky. V tomto případě pro vás máme skvělý tip. Při příležitosti současné akce u oblíbeného výrobce Longer si můžete přijít na jeden z nejpopulárnějších modelů za zcela bezkonkurenční cenu. Extrémního zlevnění se totiž dočkal model Longer RAY5 10W.

Longer RAY5 10W

Tento model má rozhodně co nabídnout. Jak už z jeho názvu vyplývá, v samotném jádru si totiž zakládá na výkonném 10W laserovém modulu, který si hravě poradí s kvalitním gravírováním do nejrůznějších materiálů. Tím to však nekončí. Laser je totiž schopen i řezání, kdy zvládne přeříznout až 20mm dřevo či až 30mm akryl. Za zmínku také rozhodně stojí speciální technologie duálního paprsku zajišťující ještě lepší výsledky. Výkon ale není úplně vším. Důležitou roli totiž hraje i přesnost, na což výrobce rozhodně nezapomněl. Velikost laserového bodu totiž činí pouhých 0,06*0,06 mm2, díky čemuž můžete počítat s čistým a přesným gravírováním.

Společnost Longer si u svých produktů zakládá na celkové jednoduchosti. To se samozřejmě týká i tohoto modelu, s nímž se prakticky okamžitě můžete pustit do akce a objevovat všechny jeho možnosti. V tomto směru určitě oceníte i vestavěný 3,5“ dotykový displej, který vás dokáže informovat o aktuálních operacích, případně jej můžete využít pro potřeby offline gravírování. Vše tak vyřešíte i bez připojeného počítače. U produktu tohoto typu hrají důležitou roli i vestavěné bezpečnostní systémy. Nechybí proto protipožární ochrana společně s alarmem. Teplotní senzor dokáže automaticky detekovat případný plamen a okamžitě zastavit probíhající operaci. Zároveň s tím dochází k rozeznění alarmu pro okamžité uvědomění uživatele. Pro zajištění ještě lepší ochrany se Longer RAY5 10W zároveň pyšní ochranou žáruvzdornou vrstvou.

Nyní s bezkonkurenční slevou!

Jak už jsme zmínili hned v úvodu, nyní si na Longer RAY5 10W můžete přijít se zcela bezkonkurenční slevou. Cena produktu totiž klesla na pouhopouhých 649,99 $ 409,99 $! Součástí ceny je už navíc i DPH a doprava a díky odesílání z evropského skladu navíc můžete počítat s bleskurychlým doručením. Je v tom ale i menší háček. Akce totiž platí jen do pondělí 20. března 2023! S nákupem byste proto rozhodně neměli otálet. Nyní totiž máte zcela jedinečnou příležitost, kdy si můžete přijít na jednu z nejlepších gravírovaček za nejnižší cenu vůbec.

