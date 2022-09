3D tiskárny a laserové gravírovačky od 99 $! Akce Longer Back to School přináší pohádkové ceny

Komerční sdělení: 3D tiskárny a laserové gravírovačky se aktuálně těší stále vzrůstající popularitě. Během posledních let si totiž obě kategorie prošly rozsáhlým vývojem, díky čemuž jsou dnes k dostání skutečně kvalitní a cenově dostupné modely, které vám dokážou zajistit hodiny zábavy a navíc vás něčemu i přiučit. Není se proto čemu divit, že se aktivity jako 3D tisk a gravírování staly důležitou součástí ve vzdělávání dětí a dospívajících.

S pomocí těchto zařízení lze parádně zlepšovat zručnost a také šikovnost uživatelů, kteří nad svými výtvory musí přemýšlet a snažit se je dotáhnout do nejlepší a nejefektivnější podoby. Ostatně z tohoto důvodu v některých odborných školách najdeme přímo předměty věnující se 3D tisku či gravírování. Přesně proto na sebe pozornost upoutala celosvětově populární firma Longer se svou slevovou akcí Back to School, v níž si můžete přijít na 3D tiskárny a laserové gravírovačky již od pouhých 99 $!

O firmě Longer

Než se vrhneme na samotné akce, pojďme si ještě ve stručnosti shrnout firmu Longer. Longer je světoznámá značka, která se zprvu věnovala 3D tiskárnám. Produkty od této společnosti si přitom zakládají na jednoduchosti, cenové dostupnosti a efektivitě, díky čemuž se prakticky ihned setkala s obrovskou popularitou. Od roku 2020 navíc Longer zabrousil i do odvětví laserového gravírování. Například první laserová gravírovačka společnosti, Longer RAY5, se nedávno dočkala povedeného upgradu a přišla spolu s 10W laserovým modulem pro ještě kvalitnější práci. I přímo tento model se díky dostupné ceně a skvělé efektivnosti setkat s obrovskou podporou a mnohými uživateli je proto přím vyzdvihován.

Longer je v těchto oblastech již delší dobu a dokonce drží řadu patentů a pracuje s nejmodernějšími technologiemi. Mimo vývoji klasických 3D tiskáren a laserových gravírovaček se následně ještě věnuje vývoji industriálních 3D tiskáren a souvisejících materiálů, které lze využít v oblasti auto-moto, biomedicíně, klenotnictví, školství a dalších. Nyní se už ale pojďme přesunout na to hlavní – co si v rámci Longer Back to School můžete pořídit za doslova pohádkové ceny!

Longer LK5 PRO: Největší a nejlevnější 3D tiskárna na trhu!

V případě 3D tiskáren platí jedno nepsané pravidlo – čím větší pracovní prostor vám daný model dokáže nabídnout, o to větší bude jeho cena. Právě proto se nemalé pozornosti těší model Longer LK5 Pro s pracovním prostorem o rozměrech 300x300x400 milimetrů. Navzdory takovéto velikosti je tiskárna k dostání za pouhopouhých 299 dolarů, což z ní dělá jeden z nejlevnějších modelů na trhu! Pojďme se ale zaměřit na to, v čem tento model vyčnívá.

Jak už jsme zmínili výše, firma Longer si zakládá na jednoduchosti. Právě z tohoto důvodu je tento model již z 90% předpřipraven, kdy se prakticky okamžitě můžete vrhnout do akce a začít s 3D tiskem. Nemusíte se tak obtěžovat se složitým skládáním tiskárny, naopak tak ušetříte spoustu času. U toho to ale ani zdaleka nekončí. Longer LK5 Pro se zároveň pyšní solidní hardwarovou výbavou, díky čemuž se dokáže postarat o takzvaně tiché tisknutí modelů. Zvuk motorků je jednoduše limitován. Důležitou roli také hraje fakt, že byla základní deska pro LK5 Pro vyvinuta ve spolupráci s open source projekty jako BLTouch pro automatické levelování a další. Skvěle to následně zakončuje integrovaný 4,3″ barevný dotykový displej. Ten lze použít pro kompletní ovládání tiskárny, správu tisku a jednotlivé operace.

Nyní s parádní slevou

Tuto oblíbenou 3D tiskárnu Longer LK5 Pro si nyní můžete pořídit s parádní slevou. Běžně se tento model prodává za 329,99 $, avšak v rámci aktuálně probíhající akce jej pořídíte jen za zmiňovaných 299,99 $. K tomu vám stačí v košíku zadat slevový kód ve znění $30OFF a výsledná cena se automaticky sníží. Aby toho však nebylo málo, můžete si přijít i na 3 kilogramy PLA filamentu za pouhopouhých 69,28 $. Celkově tak na něm můžete ušetřit skvělých 29,69 $. Je však nutné produkty pořídit odděleně.

Longer RAY5 10W: Nejlepší gravírovačka v poměru cena/výkon

Jestliže vás naopak láká svět gravírování a vybíráte vhodný vstupní model, který si kromě základních operací poradí i se složitější prací či rovnou i se řezáním, pak jste na správné adrese. Přesně tohle totiž model Longer RAY5 10W splňuje na výbornou. Laserová gravírovačka si zakládá na výkonném 10W laserovém modulu, který je vybaven technologií dvojitého paprsku, díky čemuž si zároveň poradí s řezáním až 20mm hrubé dřevěné desky či 30mm akrylu.

V případě produktu, jakým je laserová gravírovačka, hraje důležitou roli i bezpečnost. Ani na tu se při vývoji nezapomnělo. Ostatně v případě modelu Longer RAY5 10W najdeme řadu bezpečnostních systémů – detektor požáru, alarm, ochranu proti posunu, detekci pohybu či ohnivzdorný kryt – které zajišťují bezchybné a bezpečné fungování produktu. Rozhodně také nesmíme zapomenout zmínit 3,5″ dotykovou obrazovku. Ta je skvělou součástí, s jejíž pomocí je možné gravírovat klidně i offline, respektive bez připojeného počítače. Při připojení je Longer RAY5 10W samozřejmě kompatibilní jak s PC (Windows), tak i s macOS.

Longer RAY5 10W se slevou!

Pokud máte o tuto gravírovačku zájem, pak máte nejlepší příležitost pr ojejí pořízení. Aktuálně je totiž v prodeji zvýhodněný balíček kombinující gravírovačku Longer RAY5 + 10W laserový modul + 5W laserový modul. Při zadání slevového kódu ve znění $50OFF se vám cena sníží o skvělých 50 $ na pouhopouhých 509,99 $. K dostání je ale také různé příslušenství. Přijít si tak můžete například na takzvanou Honeycomb Working Table, což je pracovní deska ve tvaru plástve, která se stará o lepší proudění vzduchu a zajišťuje tak bezchybnou funkčnost. Když tuto desku zakoupíte společně s rotačním válcem můžete ušetřit celkově 20 $ a na oba produkty si přijít jen za 99,98 $.

Další zlevněné produkty

Jestliže máte v plánu gravírovat především na tenké/lehké pláty, pak se jako ideální volba jeví použití 5W laserového modulu, který je v tomto případě šetrnější a dokáže se postarat o lepší výsledky. Naopak 10W laserový modul pro změnu znatelně rozšíří možnosti, do jakých se spolu s gravírovačkou můžete pustit, přičemž především vám pomůže s prací na hrubších/silnějších deskách. Co když ale máte v plánu dělat od každého něco? Pak se jako nejlepší volba jeví pořízení celého balíčku. Ten kombinuje Longer RAY5 10W (gravírovačku s 10W modulem), přídavný 5W laserový modul, rotační válec a Honeycomb Working Table.

3D tiskárna Orange 30 Resin

Do akce však zamířila řada dalších produktů. Za zvýhodněnou cenu si tak můžete přijít například na Orange 30 Resin 3D Printer jen za 149,99 $. Konkrétně se jedná o 3D tiskárnu, která pracuje s materiálem známým jako resin neboli syntetickou pryskyřicí. Mimo toho je také v akci k dostání tiskárna LK4 PRO FDM 3D Printer, respektive předchozí generace od zmiňovaného modelu LK5 PRO, za 199,99 $. Co může potěšit úplné nováčky nebo ty nejmenší uživatele, je 3D tiskárna Cube 2 FDM 3D Printer. Ta je totiž k dostání za pouhých 99 $ a vzhledem k ceně vám dokáže poskytnout hodiny zábavy. V poměru cena/výkon jde o parádní příležitost!

Slevová akce Longer Back to School je doslova nabitá slevami a je už jen na vás, jaké příležitosti se chopíte. S nákupem byste však neměli dlouze otálet. Akce totiž platí jen do 30. září 2022!

