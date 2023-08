Zpátky do školy s Gearberry: Nakupte 3D tiskárny, gravírovačky a spoustu dalšího ve slevách a vyhrajte notebook či elektrocentrálu

Komerční sdělení: Konec letních prázdnin se kvapem blíží a s ním i návrat do školních lavic. Internetový obchod Gearberry však pro vás má akci, která vám tyto dny zpříjemní. Od 15. do 30. srpna na něm totiž probíhá velká Back to School akce, v rámci které můžete jednak ušetřit velké peníze, ale hlavně taktéž vyhrát spousty parádních cen. Hraje se například o 3D tiskárnu, laserové gravírovačky, notebook či elektrocentrálu. A co je nejlepší? Abyste se zapojili do soutěže, stačí začít odebírat newsletter Gearberry, čímž budete zařazeni do losování, které probíhá každý den. Pokud se pak rozhodnete zakoupit některý ze zlevněných produktů, kromě vynikající ceny u něj můžete počítat s dopravou zdarma z evropského skladu a tedy bez nutnosti platit u něj clo, dále pak sedmidenní lhůtou pro bezproblémové vrácení a 30denní lhůtou pro jednoduchou výměnu za jiný produkt- Je tedy rozhodně o co stát. Pojďme se tedy podívat, co je v nabídce Gearberry zajímavého!

Minitiskárna Easythreed k7

Ať už jste úplný začátečník s 3D tiskem či chcete potěšit tiskárnou své dítě, můžete si být jistí tím, že snadno pochopí, jak jí používat. Naprosto jednoduchost tiskárny Easythreed k7 však absolutně neubírá na kvalitě tisku, která je díky přesnosti 0,1 mm velmi dobrá. Jedná se tedy o skvělé zařízení podporující zájem dětí o technologie, které rozvíjejí jejich prostorovou představivost. Jediným drobným háčkem je to, že tato mini 3D tiskárna nemá možnost obnovení tisku po výpadku proudu; místo toho začne tisknout od začátku.

Aby bylo využívání této 3D tiskárny co možná nejbezpečnější a zvládli jej tedy bez obav jak začátečníci, tak i děti, je tento model vybaven speciálními elastickými přísavkami, které se přichytí k podložce a tiskárně zajistí, že z ní nespadne. Jakmile má pak uživatel hotovo, přísavky jednoduše odepne a tiskárnu může po jejím vychladnutí sklidit.

Jedním z hlavních neduhů velkých 3D tiskáren je to, že jsou poměrně dost hlučné a tedy člověka při tisku ruší. To ale případ této minitiskárny rozhodně není. Její tvůrci totiž vyvinuli velmi tichy řadiš TMC2209, díky kterému je tisk jednak plynulý a rychlý, ale taktéž velmi tichý a uživatele tedy neruší ani v případě, že zrovna pracuje či relaxuje blízko tiskárny. Bez jakékoliv nadsázky se tedy dá říci, že je tato minitiskárna v tomto směru unikátem.

Dalším benefitem této tiskárny je jednoduché odstranění hotových výtisků. Tisk jako takový je prováděn na speciální podložku z karborundového skla, které jej skvěle zafixuje, avšak ze kterého lze výtisky po vychladnutí velmi snadno odstranit. A jelikož má podložka dlouhou životnost, bude vám sloužit po dobu spousty výtisků.

Časy ucpaných trysek filamentem jsou ty tam! Tato minitiskárna totiž využívá nejnovější technologii extrudéru, která prakticky eliminuje problémy jako jsou třeba právě ucpané trysky, nedostatečný výtlak filamentu a tak podobně. Výrobci použili u této tiskárny konkrétně profesionální celokovovou trysku s průměrem 0,4 mm, který se dokáže nažhavit na potřebnou teplotu za pouhé 3 minuty. Velkým pozitivem je pak to, že je tryska, ale i její nahřívací mechanismus dobře chráněn, takže se nemusíte bát toho, že byste se o tyto prvky popálili.

Díky nynější akci je tiskárna k dispozici za 99 dolarů! Tiskárna vám navíc dorazí v horizontu jednotek dnů z evropského skladu.

Tiskárnu můžete zakoupit zde

Kingroon KP3S Pro S1

Kingroon KP3S Pro S1 3D Printer je vysoce výkonná a spolehlivá tiskárna 3D, která splňuje potřeby jak profesionálů, tak i amatérů. Tato tiskárna disponuje robustním kovovým rámem, který poskytuje stabilitu a přesnost během celého tiskového procesu. Díky velkému tiskovému objemu můžete tvořit rozsáhlé a složité modely, které budou plně vyhovovat vašim požadavkům. Kingroon KP3S Pro S1 podporuje širokou škálu materiálů, včetně populárního PLA, ABS, PETG, TPU a dalších. S maximální přesností vrstvy až 0,1 mm je možné vytvářet detailní a kvalitní tisky s vynikajícími výsledky. Tiskárna je vybavena pokročilým lineárním vedením, které zajišťuje hladký a přesný pohyb tiskové hlavy. Dotykový displej umožňuje snadné ovládání tiskárny a intuitivní nastavení parametrů tisku. S vysokou rychlostí tisku až XX mm/s lze rychle vytvářet tisky bez ztráty kvality.

KP3S Pro S1 je vybavena vyhřívaným podstavcem, který zajišťuje lepší adhezi tisku na podložce a minimalizuje riziko deformace. Tiskárna je kompatibilní s širokou škálou softwarů pro 3D tisk, jako je například Cura, Simplify3D a Repetier-Host. S připojením přes USB, SD kartu nebo Wi-Fi je možné snadno a rychle přenášet soubory na tiskárnu. KP3S Pro S1 je dodávána včetně montážní sady, která umožňuje snadnou a rychlou montáž bez potřeby složitého sestavování. Tiskárna je vybavena tichým chlazením, které minimalizuje hlučnost během tisku a zajišťuje příjemnější pracovní prostředí. S integrovaným senzorem detekce zlomení vlákna je možné přerušit tisk a minimalizovat zmetky v případě problémů s materiálem. Díky automatickému nulování tiskového podstavce se eliminuje potřeba ručního nastavování úrovně. Díky nynější akci je nyní tiskárna k dispozici za 209 dolarů! To vše navíc s dopravou zdarma a doručením z evropského skladu, díky čemuž odpadá nutnost cla.

Kingroon KP3S Pro můžete zakoupit zde

Sculpfun S30 Pro Max

Gravírovačka Sculpfun S30 Pro Max je doslova a do písmene mistrovským kouskem, který ocení každý vášnivý milovník gravírování. Jednou z jejích hlavních předností je silný 20W laser, který si poradí bez sebemenších problémů i s houževnatějším materiálem, na který slabší gravírovačky nestačí. Ještě zajímavější je však fakt, že tento model dokáže gravírovat paprskem s doslova neuvěřitelnou tenkostí. Bod laseru má totiž plochu stěží uvěřitelných 0,08 x 0,1 mm, díky čemuž si poradí se skoro až mikroskopickými detaily, které dodají vaším gravírovaným produktům ten správný šmrnc. Díky výkonnému laseru zde přitom není problém ani řezání, které je samozřejmě taktéž velmi přesné.

Aby bylo gravírování tímto modelem co možná nejpříjemnější a nejjednodušší, opatřil jej výrobce například i vzduchovou tryskou pro likvidaci výparů kolem laserovaného či řezaného místa, přičemž nechybí ani nastavitelná ochrana očí. Gravírovačka jako taková je pak plně ovládaná přes počítač, se kterým se propojuje kabelově pomocí USB. A jelikož dokáže pracovat s nejrozšířenějšími gravírovacími programy, rozumět si s ní bude naprosto každý. Co se pak týče posledního velkého benefitu, tím je bezesporu velká gravírovací plocha. Tento model totiž dokáže obstarat plochu o rozměrech 410 x 400 mm, tedy 41 x 40 cm, což postačí i na větší projekty. A cena? Ta je nyní díky slevové akci skvělých 679 dolarů. Za dopravu neplatíte nic a jelikož se navíc gravírovačka posílá z evropského skladu, nemusíte se obávat ani cla či podobných nepříjemností.

Sculpfun S30 Pro Max můžete zakoupit zde

Longer Laser B1 30W

Longer Laser B1 30W představuje inovativní laserový gravírovací a řezací stroj, který se vyznačuje vysokým výkonem a přesností. Tento produkt disponuje výkonným 30W laserem, který umožňuje rychlé a efektivní gravírování a řezání na různých materiálech. Díky svému kompaktnímu designu je stroj snadno přenosný a vhodný pro použití v různých prostředích, jako jsou dílny, kanceláře nebo školy. Longer Laser B1 30W je kompatibilní s různými formáty grafiky a umožňuje tak širokou škálu designů pro gravírování a řezání. S vysokou přesností a rozlišením 0,01 mm je tento stroj ideální pro detailní práci a tvorbu složitých designů.

Tento laserový gravírovací stroj je vybaven bezpečnostními prvky, jako je nouzové vypnutí a detekce překážek, které zajišťují bezpečné používání. Rychlá a snadná instalace umožňuje okamžité zahájení gravírování a řezání bez zbytečného zdržení. Longer Laser B1 20W je vhodný pro práci s materiály, jako je dřevo, akryl, papír, kůže, textilie a mnoho dalších. Tento stroj umožňuje vytváření jedinečných dárků, ozdob, šperků, výrobkových značek a dalších kreativních projektů.

S pracovní plochou 17,72 × 17,32 palce / 450 × 440 mm má stroj B1 zvětšenou pracovní velikost o 23,75 % ve srovnání s jinými produkty, což vyhovuje potřebám většiny scénářů, zejména pro formát A3. Laser B1 je vybaven novou 32bitovou základní deskou a dosahuje rychlosti gravírování až 36 000 mm/min, což je čtyřikrát více než běžné laserové gravírky. Dále je vybaven tichým ovladačem TMC2209, který účinně snižuje provozní hluk a poskytuje rychlejší a příjemnější uživatelský zážitek.

Stroj disponuje vestavěným chladicím systémem, který udržuje optimální provozní teplotu a prodlužuje životnost laseru. Longer Laser B1 20W je dodáván s uživatelsky přívětivým softwarem, který nabízí široké možnosti úprav a nastavení pro gravírování a řezání. Díky vysoké rychlosti gravírování a řezání tento stroj efektivně zpracovává velké objemy práce. Longer Laser B1 20W je spolehlivý a odolný stroj, navržený tak, aby vydržel dlouhodobé používání a poskytoval vynikající výsledky. Díky slevové akci je nyní cena této tiskárny 959 dolarů.

LONGER Laser B1 30W můžete zakoupit zde

Krimpovací kleště KAIWEETS KDC01

Krimpovací kleště KAIWEETS KDC01 jsou nástrojem používaným pro spojování elektrických vodičů a kabelů pomocí krimpovacích konektorů. Jsou nezbytné pro výrobu kabelových sestav v elektronice a elektrotechnice. Lze díky nim vytvořit trvanlivé a bezpečné spoje mezi vodiči, což minimalizuje riziko poškození nebo úniku proudu. Krimpovací kleště na sobě mají různé plošky a tvary, což umožňuje práci s různými typy krimpovacích konektorů a izolací, přičemž spoustu koncovek naleznete přímo v setu s tímto modelem.

Krimpovací kleště umožňují jednodušší a rychlejší instalaci než tradiční metody spojování, jako je pájení. Pomocí kleští lze vytvářet profesionálně vypadající spoje bez nutnosti specializovaných dovedností nebo nákladného vybavení. Jsou vhodné pro širokou škálu úkonů, včetně montáže světel, reproduktorů, antén a dalších elektrických zařízení. Správné použití krimpovacích kleští zajišťuje spolehlivost spojů, což je klíčové pro bezpečný a bezproblémový provoz elektrických obvodů. Pokud se kabelové spoje často vyskytují ve vaší práci nebo domácích projektech, krimpovací kleště jsou praktickým nástrojem, který byste měli mít po ruce. Akční cena setu krimpovacích kleští s koncovkami KAIWEETS KDC01 je 24,99 dolarů

Krimpovací kleště můžete zakoupit zde