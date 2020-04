Jak si na 3D tiskárně vytisknout obličejový štít či respirátor

Pokud se zajímáte o technologický svět a nejnovější trendy vás obvykle nemíjí, jistě jste v posledních měsících alespoň zavadili o 3D tisk, který roste rapidním tempem a jeho využití proniká takřka do všech odvětví. Dosud se však stále jednalo spíše o záležitost úzké skupiny nadšenců, kteří si tiskli doma pro zábavu a snažili se přicházet na nová řešení. Přece jen, samotné zařízení nebylo až do poslední doby vůbec levné a už jen samotné sestavení většinou vyžadovalo nějakou tu manuální zručnost a zkušenosti. To se ale naštěstí postupně mění, zejména díky společnosti Průša, která nabízí modely za lidové ceny a polopatické návody, díky nimž zvládne 3D tisk každý. Pravého rozmachu se ale tato technologie dočkala až nyní, při koronavirové pandemii, kdy je masová výroba respirátorů a obličejových štítů poměrně tristní, tudíž nemocnice a nejrůznější instituce spoléhají právě na 3D tiskárny. Pokud tedy doma podobné zařízení máte a rádi experimentujete s rozmanitými materiály či jen chcete pomoci někomu ve vašem okolí, máme tu pro vás krátkou příručku, jež vám osvětlí základy a pomůže vám vytisknout váš první respirátor.

Jak vytisknout obličejový štít

Co si budeme povídat, v mnoha ohledech je rouška plně dostačující a nabízí potřebnou ochranu, abyste se nákaze vyhnuli. Pokud však pracujete v pomyslné „první linii“, nebo někdo z vašeho okolí, je zapotřebí další ochranná vrstva, která zabrání přenosu kapének a izoluje nejen ústa a nos, ale také zbytek tváře. V tomto případě je plně vyhovující obličejový štít, s nímž však nastává jeden takřka neřešitelný problém – není běžně k mání. Těsně po vypuknutí pandemie byla totiž většina štítů odeslána přímo zdravotníkům, tudíž se k nim běžný uživatel dostane jen stěží. Naštěstí si ale můžete vyrobit svůj vlastní,a ač to může znít poměrně děsivě a složitě, nemusíte se vůbec bát. K výrobě budete potřebovat jen 3D tiskárnu, potřebný materiál a především dostatek trpělivosti. V první řadě důrazně doporučujeme zamířit na oficiální stránky společnosti Průša a stáhnout si soubor s předpřipravenými díly. Tedy ne, že bychom vám nevěřili, v libovolném programu si můžete vymodelovat vlastní součástky, ale Průša se přece jen opírá o již otestované postupy, které vás a vaše blízké zaručeně ochrání.

Pokud se vám podařilo sehnat 13 gramů plastického materiálu PET-G, který je běžně využíván například na výrobu PET lahví, další kroky už budou poměrně jednoduché. Dohromady se totiž tiskne pouze gumová čelenka, tenký plastový štít a dvě pouzdra pro uchycení matic, abyste mohli jednotlivé součástky smontovat. Máte-li již 3D tiskárnu nějakou dobu a s obecnými postupy tisku jste seznámeni, pravděpodobně není třeba celý průběh příliš důkladně popisovat. Vzhledem k předpřipraveným souborům totiž stačí jen vložit materiál do zařízení, nastavit požadované parametry, které najdete na oficiálních stránkách a následně nechat hodinu a půl tisknout. Gumových čelenek navíc můžete tisknout až 5 najednou, čímž se sice doba tisku prodlouží na 7 hodin, ale není třeba pokaždé znovu zadávat příslušné parametry. Poté už jen stačí připravit si pracoviště, tedy ideálně vydezinfikovat plochu stolu, kde budete štít montovat. Každá čelenka totiž obsahuje 4 piny, vzdálené zhruba 80 milimetrů, tudíž je nejlepší začít od středu a provléct prostřední výstupek dírou v plexiskle. Poté stačí jen postup zopakovat u zbytku pinů, jen si dejte pozor, aby byl každý z nich utažený nadoraz a štít neodstával. Podobně postupujete i u druhé gumové čelenky, tedy dolní části štítu. Poté stačí jen navléct gumičku na výstupky horní čelenky a uzpůsobit dle velikosti hlavy.

Jak vytisknout respirátor

Pokud dáváte přednost spíše praktičtější ochraně a nepotýkáte se denně s nakaženými pacienty, bohatě vám postačí respirátor. Ty jsou však poměrně nedostatkovým zbožím, o nějž se perou snad ve všech státech světa. Proto není nic jednoduššího než si vyrobit vlastní, který si můžete podle potřeby uzpůsobit a pohrát si s jeho parametry. Zatímco v případě obličejového štítu je nutná jistá forma kompletace a sestavení, respirátor můžete začít využít takřka ihned po vytisknutí. V první řadě tedy doporučujeme zamířit na oficiální stránky brněnského VUT, kde si můžete stáhnout zdrojové soubory, s nimiž jako první přišli studenti a vědci. Vybrat si můžete rovnou z několika velikostí či typů, které se liší potřebným materiálem. Opět se nicméně nevyhnete potřebě materiálu PET-G, díky němuž můžete vytvořit až mikroskopickou vrstvu, která vás i okolí ochrání před částečkami a kapénkami. Kromě těla masky a držáku filtru, jenž si vyrobíte pomocí 3D tisku, budete potřebovat také návlek z jednorázové pružné rukavice a improvizovaný filtr, například HEPA z vysavače nebo filtr pro čističku vzduchu.

Po vytisknutí dvou nezbytných součástek byste měli vše patřičně vydezinfikovat a připravit tak, aby nedošlo k zanesení filtru a masky ještě před samotnou montáží. Následně totiž stačí jen vložit filtr do otvoru, zacvaknout a provléci gumičku předpřipravenými otvory. Pokud tedy momentálně nemáte během karantény do čeho píchnout, rozhodně doporučujeme dát 3D tisku v tomto ohledu šanci. Jak štíty, tak respirátory totiž můžete zasílat do centrálního skladu Tiskne celé Česko a kdoví, možná právě váš kus doputuje na místo, kde bude opravdu potřeba. Materiál je navíc poměrně levný a 1 kilogram pořídíte zhruba za 300 korun.