Technologické vychytávky doby koronavirové: Tuto LED roušku můžete ovládat přes iPhone

Nejnovější pandemie koronaviru neuvěřitelně otřásla společností, celým světem a do historie se pravděpodobně zapíše jako další významný mezník v dějinách lidstva. Ač si mnozí proroci apokalypsy pomalu brousili nože, připravovali zbraně a shromažďovali potraviny, nejčernější scénář se naštěstí nevyplnil a většinová společnost stále jakž takž funguje. Přesto se ale našlo pár vychytávek, které aktuální dobu dokonale reprezentují a naznačují, že jsme se dystopické budoucnosti ještě zdaleka nevyhnuli. LED roušky ovládané iPhonem vás totiž zavedenou do světa, který by byl ještě před několika měsíci leda tak výplodem spisovatele s bujnou fantazií.

Nošení roušek se sice nejprve uchytilo zejména u nás v České republice, ale později se inspirovaly i další země a Spojené státy dokonce na náš popud zvažují nařízení povinného nošení. Masky se tak staly takřka až nuceným módním trendem, který v Asii funguje již nějakou dobu, ale na západ si našel cestu až nyní. Řada lidí se tak chce pomocí tohoto doplňku odlišit a nabídnout estetickou podívanou. Designérská společnost Lumen Couture, za níž mimo jiné stojí produktová manažerka Chelsea Klukas, tak přišla s unikátním nápadem, který celou záležitost povyšuje na zcela novou úroveň. LED roušky ovládané iPhonem totiž nabízí možnost nakreslit si na obrazovku telefonu takřka jakýkoliv tvar, který se následně pomocí malých diod vytvoří i na daném kusu látky.

Chelsea zároveň zmiňuje, že díky speciální technologii jsou možnosti takřka neomezené a jak je vidět z videa, vše funguje na výbornou. Baterie navíc vydrží 3 až 4 hodiny, což k běžnému nošení venku bohatě stačí a nemusíte se ani bát, že byste kvůli elektronice roušku nemohli vyprat. Vše totiž můžete z látky jednoduše odmontovat, danou vrstvu sundat a roušku umýt a dezinfikovat. Maska nabídne dokonce také neuvěřitelné vizuální efekty, které budou kopírovat váš hlas nebo aktuálně spuštěnou hudbu. Co si budeme povídat, vzhledem k momentální situaci se jedná až o kyberpunkový produkt, který musí mít každý milovník dystopické budoucnosti doma. Chelsea původně roušky prodávat nechtěla, ale nakonec se po silné odezvě rozhodla započít sériovou výrobu. Jeden kus si tak můžete koupit již za 90 dolarů a doručen vám bude pravděpodobně v květnu. Až 60% z každé prodaný masky bude následně věnováno na nadační fond Světové zdravotnické organizace. Líbí se vám poměrně neočekávané vize budoucnosti?