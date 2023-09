Tyto 3D tiskárny lze nyní získat v parádních slevách

Komerční sdělení: Jste fanoušky 3D tisku? Výborně! Pak pro vás máme tip na akci, která vás zaručeně nenechá chladnými. Na eshopu Gearberry lze totiž díky slevovým kódům získat spoustu parádních 3D tiskáren za vynikající cenu. A že je z čeho vybírat – tím spíš, když je ke všem produktům k dispozici doprava zdarma, možnost 7denního bezproblémového vrácení či 30denní možnosti výměny zboží za jiné.

Minitiskárna Easythreed k7

Ať už jste úplný začátečník s 3D tiskem či chcete potěšit tiskárnou své dítě, můžete si být jistí tím, že snadno pochopí, jak jí používat. Naprosto jednoduchost tiskárny Easythreed k7 však absolutně neubírá na kvalitě tisku, která je díky přesnosti 0,1 mm velmi dobrá. Jedná se tedy o skvělé zařízení podporující zájem dětí o technologie, které rozvíjejí jejich prostorovou představivost. Jediným drobným háčkem je to, že tato mini 3D tiskárna nemá možnost obnovení tisku po výpadku proudu; místo toho začne tisknout od začátku.

Aby bylo využívání této 3D tiskárny co možná nejbezpečnější a zvládli jej tedy bez obav jak začátečníci, tak i děti, je tento model vybaven speciálními elastickými přísavkami, které se přichytí k podložce a tiskárně zajistí, že z ní nespadne. Jakmile má pak uživatel hotovo, přísavky jednoduše odepne a tiskárnu může po jejím vychladnutí sklidit.

Jedním z hlavních neduhů velkých 3D tiskáren je to, že jsou poměrně dost hlučné a tedy člověka při tisku ruší. To ale případ této minitiskárny rozhodně není. Její tvůrci totiž vyvinuli velmi tichy řadiš TMC2209, díky kterému je tisk jednak plynulý a rychlý, ale taktéž velmi tichý a uživatele tedy neruší ani v případě, že zrovna pracuje či relaxuje blízko tiskárny. Bez jakékoliv nadsázky se tedy dá říci, že je tato minitiskárna v tomto směru unikátem.

Dalším benefitem této tiskárny je jednoduché odstranění hotových výtisků. Tisk jako takový je prováděn na speciální podložku z karborundového skla, které jej skvěle zafixuje, avšak ze kterého lze výtisky po vychladnutí velmi snadno odstranit. A jelikož má podložka dlouhou životnost, bude vám sloužit po dobu spousty výtisků.

Časy ucpaných trysek filamentem jsou ty tam! Tato minitiskárna totiž využívá nejnovější technologii extrudéru, která prakticky eliminuje problémy jako jsou třeba právě ucpané trysky, nedostatečný výtlak filamentu a tak podobně. Výrobci použili u této tiskárny konkrétně profesionální celokovovou trysku s průměrem 0,4 mm, který se dokáže nažhavit na potřebnou teplotu za pouhé 3 minuty. Velkým pozitivem je pak to, že je tryska, ale i její nahřívací mechanismus dobře chráněn, takže se nemusíte bát toho, že byste se o tyto prvky popálili.

Běžná cena této tiskárny je 99 dolarů, díky slevovému kódu GBZ20 ji však můžete mít jen za 79 dolarů. Počítat navíc můžete s dopravou zdarma, sedmidenním bezproblémovým vrácením zboží či 30denní možností vyměnit zboží za jiné z nabídky prodejce.

Kingroon KP3S Pro S1

Kingroon KP3S Pro S1 3D Printer je vysoce výkonná a spolehlivá tiskárna 3D, která splňuje potřeby jak profesionálů, tak i amatérů. Tato tiskárna disponuje robustním kovovým rámem, který poskytuje stabilitu a přesnost během celého tiskového procesu. Díky velkému tiskovému objemu můžete tvořit rozsáhlé a složité modely, které budou plně vyhovovat vašim požadavkům. Kingroon KP3S Pro S1 podporuje širokou škálu materiálů, včetně populárního PLA, ABS, PETG, TPU a dalších. S maximální přesností vrstvy až 0,1 mm je možné vytvářet detailní a kvalitní tisky s vynikajícími výsledky. Tiskárna je vybavena pokročilým lineárním vedením, které zajišťuje hladký a přesný pohyb tiskové hlavy. Dotykový displej umožňuje snadné ovládání tiskárny a intuitivní nastavení parametrů tisku. S vysokou rychlostí tisku až XX mm/s lze rychle vytvářet tisky bez ztráty kvality.

KP3S Pro S1 je vybavena vyhřívaným podstavcem, který zajišťuje lepší adhezi tisku na podložce a minimalizuje riziko deformace. Tiskárna je kompatibilní s širokou škálou softwarů pro 3D tisk, jako je například Cura, Simplify3D a Repetier-Host. S připojením přes USB, SD kartu nebo Wi-Fi je možné snadno a rychle přenášet soubory na tiskárnu. KP3S Pro S1 je dodávána včetně montážní sady, která umožňuje snadnou a rychlou montáž bez potřeby složitého sestavování. Tiskárna je vybavena tichým chlazením, které minimalizuje hlučnost během tisku a zajišťuje příjemnější pracovní prostředí. S integrovaným senzorem detekce zlomení vlákna je možné přerušit tisk a minimalizovat zmetky v případě problémů s materiálem. Díky automatickému nulování tiskového podstavce se eliminuje potřeba ručního nastavování úrovně.

Běžná cena této tiskárny je 209 dolarů, díky slevovému kódu GBKG33 ji však můžete mít jen za 176 dolarů. Počítat navíc můžete s dopravou zdarma, sedmidenním bezproblémovým vrácením zboží či 30denní možností vyměnit zboží za jiné z nabídky prodejce.

Kingroon KP3S 3.0

Pokud uvažujete nad vyzkoušením 3D tisku a hledáte kvalitní tiskárnu, na které byste mohli ušetřili, pak pro vás máme skvělý tip! Nyní si totiž můžete přijít na oblíbený model Kingroon KP3S 3.0, který je v rámci speciální akce k dostání s úžasnou slevou. Jedná se o povedenou 3D tiskárnu v poměru cena/výkon s řadou skvělých možností. Pojďme se proto na tento model zaměřit o něco detailněji.

Prvním benefitem této tiskárny je to, že se velmi snadno sestavuje a dodává se téměř kompletně zkompletovaná, což šetří váš čas a námahu. Je tedy ideální pro ty, kteří s 3D tiskárnami začínají a nemají alespoň prozatím zkušenosti ani s tím, jak tiskárnu jako takovou sestavit, aby fungovala přesně tak, jak má, což je rozhodně super. Díky tomu si totiž člověk ušetří nemalé nervy.

Jak začátečníky, tak zkušené tiskaře ale jistě potěší třeba i použití prmyslové vodicí lišty, která se vyznačuje vysokou přesností, vysokou tvrdostí a nízkou hlučností, umožňuje plynulejší tisk a dvojnásobně zvyšuje přesnost tisku. Kolejnice jsou vybaveny prachovými přepážkami a ocelovými kuličkovými držáky pro plynulejší a odolnější pohyb, což se samozřejmě projeví i na kvalitě tisku jako takového, který je naprosto hladký a plynulý. Zkrátka a dobře, radost s tiskárnou pracovat.

Velkým strašákem mnoha tiskařů je paradoxně závěr tisku, kdy je produkt potřeba sejmout z podložky. U tohoto modelu je však jakýkoliv strach naprosto zbytečný. Po vytištění lze totiž modely vyjmout jemným ohnutím magnetické platformy z pružinové oceli. Na údržbu navíc vynaložíte mnohem méně prostředků, protože platforma nekoroduje a vydrží intenzivní tisk. Nemusíte se tedy bát toho, že byste museli po pár tiskařských akcích shánět novou podložku, protože ta stará vzala za své.

Jednou z nejdůležitějších věcí každé 3D tiskárny je její exturder a ten je zde vskutku špičkový. K dispozici je tu totiž extruder s přímým pohonem podporující flexibilní spotřební materiál TPU aa nabízející plynulý výtlak. Díky tomu výrazně zvyšuje přesnost řízení, což se projevuje výtiskem hladkého modelu s maximální přeností bez ucpávání nebo otěru.

Velkým benefitem tohoto modelu je i fakt, že po neplánovaném výpadku napájení může KP3S pokračovat v tisku z poslední uložené pozice extrudéru, což šetří čas a snižuje množství odpadu. U spousty konkurenčních tiskáren přitom platí, že jakmile se u nich tisk z jakéhokoliv důvodu zastaví, je třeba jej započít nanovo, protože nedokáží navázat tam, kde skončily. Strašákem bývá ale třeba i hluk, který je však zde taktéž na minimu. Tiskárna je totiž vybavena vysoce kvalitními moduly, takže tisk probíhá tiše a vy si můžete užívat čas strávený tiskem a bavit se svými uměleckými díly. Zkrátka a dobře, je o co stát.

Běžná cena této tiskárny je 149 dolarů, díky slevovému kódu GBKG13 ji však můžete mít jen za 136 dolarů. Počítat navíc můžete s dopravou zdarma, sedmidenním bezproblémovým vrácením zboží či 30denní možností vyměnit zboží za jiné z nabídky prodejce.

Kingroon KP3S Pro

3D tiskárna Kingroon KP3S Pro má rozhodně co nabídnout. Tento model si zakládá na maximální přesnosti a stabilitě. Konkrétně se totiž jedná o takzvanou konzolovou 3D tiskárnu s lineárními vodícími kolejnicemi pro osu X i Z, což ve finále podstatně zvyšuje stabilitu a přesnost tiskové hlavy. Díky tomu je tak kvalita samotné tisku na úplně jiné úrovni. Důležitou roli však hraje i přímý titanový extrudér s poměrem 3:1. Kingroon KP3S Pro je proto schopná tisknout z různých materiálů. Samozřejmostí je PLA, ale nechybí ani možnost využití flexibilních materiálů jako TPU či PETG, nebo abrazivních a silnější filamentů jako ABS.

Právě proto je tato 3D tiskárna v poměru cena/výkon jednou z nejlepších vůbec. Výrobce u ní navíc vsází i na celkovou jednoduchost. Právě proto tiskárnu odesílá již z větší části předpřipravenou. Nalijme si čistého vína, složit 3D tiskárnu není zrovna nejjednodušší úkol. Výrobce proto odesílá tento model z 95 % již složený, díky čemuž se uživatelé mohou v řádu několika málo minut vrhnout do samotného 3D tisku.

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit důležitý komponent TMC2225, který se stará o co možná nejtišší tisk. Nemusíte se tedy obávat, že by vás tiskárna svou aktivitou jakkoliv vyrušovala. Samozřejmě nechybí ani funkce pro případné pozastavení tisku (vhodná pro případy výpadku proudu, případně když dojde filament). Co se pak týče celkových možností, Kingroon KP3S umožňuje tisknout modely o rozměrech až 200x200x200 milimetrů.

Běžná cena této tiskárny je 199 dolarů, díky slevovému kódu GBKG34 ji však můžete mít jen za 165 dolarů. Počítat navíc můžete s dopravou zdarma, sedmidenním bezproblémovým vrácením zboží či 30denní možností vyměnit zboží za jiné z nabídky prodejce.

