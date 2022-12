Ponořte se do 3D tisku: Kvalitní 3D tiskárnu Longer LK4 X nyní pořídíte s nevídanou slevou

3D tisk je na vzestupu a těší se stále rostoucí popularitě. Díky tomu si prakticky každý může přijít na kvalitní a cenově dostupnou 3D tiskárnu, s níž si může užít spoustu zábavy a kreativně se tak navíc rozvíjet. Ne nadarmo se totiž říká, že kreativitě se meze nekladou. Jenže jakou tiskárnu vlastně vybrat a na co je důležité si dát pozor? Pokud tápete nad těmito otázkami, máme pro vás skvělý tip. Oblíbenou a kvalitní 3D tiskárnu Longer LK4 X totiž nyní pořídíte s nevídanou slevou!

Longer LK4 X

Jednoduchost, důraz na kvalitu a zpracování a nízká cena. Přesně takto by šlo definovat model Longer LK 4 X, který svými specifikacemi a možnostmi už uchvátil množství nadšenců pro 3D tisk. Pojďme si proto stručně projet, co tento model vlastně umí a co od něj můžete očekávat. Dopředu už můžeme říct, že to rozhodně stojí za to!

Jak už jsme zmínili výše, základem je celková jednoduchost. Značka Longer u svých produktů staví na tom, aby s nimi mohl pracovat každý a prakticky ihned. V okamžiku se tak můžete pustit do samotného 3D tisku. Z tohoto důvodu se tiskárna odesílá předpřipravená, kdy je z 95 % již složená. Zbytek dokončíte do pouhých 10 minut a hurá do akce. Nesmírně důležitou roli hraje i výkonný dvourychlostní extruder s redukčním poměrem 5:1, který zajišťuje efektivnější a preciznější práci s filamentem. Zároveň je plně kompatibilní s nejrůznějšími materiály jako PLA, TPU, ABS, PETG či WOOD. Právě tato část je zodpovědná za maximální kvalitu tisku a jeho nevídanou přesnost.

S tím také souvisí systém pro inteligentní vyrovnání. Ten konkrétně funguje v 16 bodech, kdy přesně vyrovnává nerovnosti na horké základně. Ze strany uživatele tak kompletně opadá starost s ručním vyrovnáváním, což se pozitivně podepisuje i na celkové kvalitě samotného tisku. U základny ještě chvíli zůstaneme. Výrobce v tomto případě vsadil na platformu z prémiové a pružné oceli umožňující snadnou adhezi filamentu bez použití jakýchkoliv lepidel. Zároveň je tak možné snadno odejmout vytištěný 3D model, a to pouhým odebráním PEI základny a jejím mírným ohnutím.

Celé to báječně uzavírá velký dotykový displej s přívětivým uživatelským prostředím. Longer LK4 X totiž nabízí 4,3″ barevný dotykový displej pro snadné a rychlé ovládání či prohlížení dat o aktuálním tisku v reálném čase. Že byste se tedy museli obtěžovat s tradičními fyzickými tlačítky zde rozhodně nehrozí. Klíčový je v takovém případě i samotný 32bitový čipset. Ten disponuje vysokým výkonem zajišťujícím rychlý a tichý tisk. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit duální chlazení filamentu, funkci pro pozastavení tisku a nesmírně nízkou spotřebu elektrické energie.

Sečteno podtrženo, Longer LK4 X je jednou z nejlepších 3D tiskáren v poměru cena/výkon. Pokud totiž hledáte kvalitu za rozumnou cenu, pak je tento model skvělou volbou. Hravě si totiž poradí s vysoce kvalitním 3D tiskem modelů o rozměrech až 22 x 22 x 25 centimetrů, přičemž se navíc pyšní precizním zpracováním a řadou dalších benefitů.

Nyní s parádní slevou!

Jak už jsme zmínili hned v úvodu, aktuálně si oblíbenou 3D tiskárnu Longer LK4 X můžete pořídit s úžasnou slevou. Běžně se tento model prodává za 369,99 $, avšak nyní je k dostání se slevou za 299,99 $. U té to ale ještě nekončí. Když v košíku zadáte slevový kód ve znění 20LK4X, výsledná cena se vám ještě sníží na pouhých 279 $! Ve finále tak můžete parádně ušetřit. Aby toho nebylo málo, objednávky se odesílají přímo z evropského skladiště, díky čemuž můžete počítat s bleskurychlým a bezplatným doručením. Nepromeškejte tuto jedinečnou příležitost a ponořte se do světa 3D tisku naplno.

Longer LK4 X zakoupíte se slevou zde