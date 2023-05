Skvělé gravírovačky Sculpfun, Ortur či Longer lze nyní získat s parádní slevou

Komerční sdělení: Láká vás gravírování či laserové řezání, ale nemáte k tomu stále vhodnou gravírovačku? Nezoufejte! Spolehlivý internetový obchod GearBerry totiž nyní spustil skvělou slevovou akci, díky které lze ušetřit nemalé peníze. Při objednávkách totiž stačí do pole pro slevový kód zadat gearberry20off a z objednávky (převyšující 50 dolarů) vám bude odečteno 20 dolarů, což není rozhodně málo. A jelikož má GearBerry laserové gravírovačky ve své nabídce v hojném počtu a to navíc od těch nejlepších značek v čele s Anycubic, Ortur či třeba Xtool, je z čeho vybírat. Ceny obchodu jsou navíc velmi příznivé, přičemž v případě poruchy lze s GearBerry vyřešit i případný servis, což je rozhodně velký benefit. Další výhodou GearBerry je fakt, že má sklady se svými produkty i v Evropě, díky čemuž se vyhnete při nákupu nutnosti platit clo a DPH – a doprava je navíc zcela zdarma. Je tedy rozhodně z čeho vybírat.

Sculpfun S30 Pro Max

Gravírovačka Sculpfun S30 Pro Max je doslova a do písmene mistrovským kouskem, který ocení každý vášnivý milovník gravírování. Jednou z jejích hlavních předností je silný 20W laser, který si poradí bez sebemenších problémů i s houževnatějším materiálem, na který slabší gravírovačky nestačí. Ještě zajímavější je však fakt, že tento model dokáže gravírovat paprskem s doslova neuvěřitelnou tenkostí. Bod laseru má totiž plochu stěží uvěřitelných 0,08 x 0,1 mm, díky čemuž si poradí se skoro až mikroskopickými detaily, které dodají vaším gravírovaným produktům ten správný šmrnc. Díky výkonnému laseru zde přitom není problém ani řezání, které je samozřejmě taktéž velmi přesné.

Aby bylo gravírování tímto modelem co možná nejpříjemnější a nejjednodušší, opatřil jej výrobce například i vzduchovou tryskou pro likvidaci výparů kolem laserovaného či řezaného místa, přičemž nechybí ani nastavitelná ochrana očí. Gravírovačka jako taková je pak plně ovládaná přes počítač, se kterým se propojuje kabelově pomocí USB. A jelikož dokáže pracovat s nejrozšířenějšími gravírovacími programy, rozumět si s ní bude naprosto každý. Co se pak týče posledního velkého benefitu, tím je bezesporu velká gravírovací plocha. Tento model totiž dokáže obstarat plochu o rozměrech 410 x 400 mm, tedy 41 x 40 cm, což postačí i na větší projekty. A cena? Ta je standardně nastavena na 799 dolarů, ale díky slevovému kódu gearberry20off je nyní gravírovačka k dispozici jen za 779 dolarů. Za dopravu neplatíte nic a jelikož se navíc gravírovačka posílá z evropského skladu, nemusíte se obávat ani cla či podobných nepříjemností.

Ortur Laser Master 3

Dalším zdařilým kouskem, který stojí za doporučení, je model Ortur Laser Master 3. Jedná se o gravírovačku určenou pro středně náročné uživatele, jelikož těm by měl její výkon laserového paprsku 10W bohatě stačit. Samozřejmostí je fakt, že je gravírovačka využitelná v kombinaci s řadou materiálů v čele se dřevem. Jednou z hlavních devíz této gravírovačky je její vynikající přenost, které dosahuje díky miniaturnímu bodu laseru o rozměrech 0,05 x 0,1 milimetru. Gravírovat pak zvládne tento model na ploše 400 x 400 mm nebo chcete-li 40 x 40 cm, což by mělo dostačovat i při gravírování větších předmětů.

U modelu Ortur Laser Master 3 je skvělé mimo jiné i to, jak moc kompatibilní je s elektronikou, která mu zadává práci. Gravárovačka totiž disponuje kromě USB rozhraní i čtečkou SD karet či WiFi modulem, díky čemuž s ní lze komunikovat jak zcela bezdrátově třeba i přes aplikace na iPadu či Android telefonech a tabletech, tak i zcela offline skrze USB či čtečku SD karet. Cena tohoto modelu je standardně 699 dolarů, ale díky slevovému kódu gearberry20off je k dispozici jen za 679 dolarů. To vše navíc s dopravou zdarma a doručením z evropského skladu, díky čemuž odpadá nutnost cla.

Longer RAY5 10W

Poslední zajímavou gravírovačkou, která si zaslouží vyzdvihnout, je model Longer RAY5 10W. Jedná se totiž o velmi kvalitní kousek s parádním poměrem cena/výkon. Tato gravírovačka disponuje laserovým modulem o výkonu 10W, který si poradí s gravírováním všeho druhu, ale třeba i s jednodušším řezáním, díky čemuž je tak využitelný vskutku multifunkčně. Jednou z jeho dalších devíz je pak fakt, že je extrémně přesný. Bod laseru má totiž plochu pouhých 0,06 x 0,06 milimetru, díky čemuž tak můžete počítat při gravírování i řezání s velmi úzkými řezy, potažmo vygravírovanými linkami. S touto gravírovačkou tedy není problém vytvořit i velmi detailní výsledné produkty, což se rozhodně hodí.

Dalším velkým benefitem tohoto modelu je fakt, že zvládá pracovat na ploše 400 x 400 milimetrů nebo chcete-li 40 x 40 centimetrů. Díky tomu si tedy poradí i s poměrně velkými předměty, které dokáže perfektním laserem parádně vyzdobit. Pokud vás pak zajímá ovládání, to je možné mimo jiné i přes 3,5“ dotykový displej, který je samozřejmě barevný a který díky tomu umožňuje pohodlné offline ovládání. Zkrátka a dobře, za 389,99 dolarů, na které vychází gravírovačka po zadání slevového kódu gearberry20off se jedná o jednu z nejzajímavějších možností, kterou si můžete ve světě gravírování dopřát. Pokud by vám navíc v budoucnu výkon 10W nestačil, lze jednoduše upgradovat na dokoupitelný 20W laserový modul. To vše přitom samozřejmě s dopravou zdarma z evropského skladu a tedy i bez nutnosti platit clo.

