Pořiďte si prvotřídní laserovou gravírovačku Aufero Laser za bezkonkurenční cenu

Komerční sdělení: Gravírování je v dnešní době čím dál tím více populárnější. Jedná se o zajímavou technologii nahrazující ruční rytí, s jejíž pomocí lze do různých materiálů promítnout prakticky jakýkoliv obrazec. Může se přitom jednat například o text, logo, obrázek a podobně. Pro tyto účely se již dnes používají takzvané laserové gravírovačky, které s s těmito úkony poradí s milimetrovou přesností. Pokud byste si to ostatně rádi vyzkoušeli sami, máme pro vás prvotřídní tip! Za dostupnou cenu si totiž můžete pořídit laserovou gravírovačku Ortur Aufero Laser, která vás vyjde pouze na zhruba 5 tisíc korun.

Jednoduchá a přesná!

Hlavní dominantou této laserové gravírovačky je bezesporu její jednoduchost. Produkt totiž necílí pouze na zkušené uživatele, ale dokáže potěšit i úplné nováčky, kteří prozatím nemají žádné zkušenosti a rádi by se s gravírováním blíže seznámili. Ostatně k dispozici je i série YouTube tutoriálů. Zároveň tento produkt není potřeba nijak složitě skládat – jednoduše stačí zapojit a můžete se rovnou vrhnout do samotného gravírování.

Další předností je samozřejmě i vysoká přesnost samotného laseru. Díky tomu je možné gravírovat i sebemenší detaily, které ve finále skvěle vyniknou. Kvalitu navíc nadále podporuje vysoce pokročilá technologie v kombinaci s kvalitní základní deskou. Tím se zajišťuje nejen zmiňovaná kvalita, ale také rychlost zpracování a bezproblémový chod. Při koupi samotné gravírovačky si navíc můžete vybrat ze tří modulů laserů. Výhodou také je, že si můžete pořídit rovnou všechny tři a při používání je jednoduše vyměňovat, na základě toho, co zrovna potřebujete vygravírovat. Zatímco první modul s označením LU-2-2 nabízí menší ohnisko, díky čemuž je skvělý pro práci s drobnými detaily, tak druhý, LU-2-4, naopak vynikne především při gravírování a řezání tvrdších materiálů. Poslední možností je modul LU-2-4-LF s ještě větším ohniskem, který je v těchto činnostech ještě lepší.

Do čeho lze gravírovat

Zároveň nesmíme zapomenout zmínit, do jakých materiálů lze vlastně gravírovat. Možná vás to překvapí, ale možností je skutečně mnoho a je už jen na vás, co obohatíte o nejrůznější obrazce či loga. Dle oficiální dokumentace firmy Ortur, která za touto gravírovačkou stojí, lze gravírovat do dřeva, skla, kamene, nerezové oceli, keramiky, akrylu, korku, papíru, kůže, překližky, oxidovaného kovu či dokonce i do jídla.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Bezpečnost na prvním místě

Při gravírování je pochopitelně nutné dbát na bezpečnost. Z tohoto důvodu je model Aufero Laser vybaven bezpečnostními systémy, které se starají, aby nedošlo k žádné újmě. Laser se proto automaticky deaktivuje v hned několika případech. Konkrétně tedy když je gravírovačka nakloněná, dojde k pádu programu v počítači, případně když nemají motory žádný pohyb či v momentě, kdy dojde k problému na straně napájení.

Prvotřídní podpora

Fotogalerie Aufero Laser 2 Aufero Laser 3 Aufero Laser 4 Aufero Laser 5 +2 Fotek Aufero Laser 6 Vstoupit do galerie

Dalším důležitým bodem je také prvotřídní podpora. Jak jsme již zmínili výše, k této gravírovačce existuje rozsáhlá série videotutoriálů, díky kterým se jednoduše dokáže zorientovat i naprostý začátečník. Tady to každopádně ještě nekončí. Potěšit totiž dokáže i početná komunita kolem gravírovačky Aufero Laser s více než 20 tisíci členy. K dispozici je nadále i nepřetržitá zákaznická podpora, která dokáže poradit s jakýmkoliv problémem.

Dostupnost a cena

Laserovou gravírovačku Aufero Laser si již nyní můžete objednat z oficiálních stránek výrobce. Ten produkt odesílá do 48 hodin od samotné objednávky, přičemž nás může potěšit, že zboží je posíláno z evropského skladu. Co se pak týče ceny, tak ta je nyní oficiálně snížena o několik desítek euro. Základní model si tak můžete pořídit již za necelých 200 euro, tedy něco málo přes 5 tisíc korun, zatímco za verzi s nejvýkonnějším laserem zaplatíte necelých 300 euro, tedy lehce nad 7,5 tisíc korun.

Laserovou gravírovačku Aufero Laser si můžete pořídit zde