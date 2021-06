ORTUR přichází s Laser Master 2 Pro a posouvá tak gravírování na další úroveň [+sleva a dárek k nákupu]

Komerční sdělení: Pokud kromě Letem světem Applem čtete také náš sesterský magazín Jablíčkář.cz, tak vám zajisté neunikl seriál Začínáme s gravírováním, který se stal velmi populárním. Tento seriál je určen všem jedincům, kteří by si chtěli pořídit gravírku, ale prozatím k tomu neměli z různých důvodů odvahu. V Začínáme s gravírováním se dozvíte vše o výběru, nákupu, sestrojení a provozování gravírovacího stroje. Konkrétně je v seriálu využit gravírovací stroj ORTUR Laser Master 2, který nabízí perfektní vlastnosti a je určen pro všechny, kteří by chtěli s gravírováním začít. Delší dobu byl ORTUR Laser Master 2 nejnovějším gravírovacím strojem. To se ale mění, jelikož společnost ORTUR přichází se zbrusu novým modelem s označením Laser Master 2 Pro. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, co je nového.

Preciznější a výkonnější než kdykoliv předtím

Jak už název napovídá, tak Laser Master 2 Pro je jakousi vylepšenou verzí původního Laser Master 2. ORTUR na tomto novém stroji pracoval celých devět měsíců, kdy vycházel z původní verze a snažil se přijít s mnohými novinkami. Díky vývoji tak vznikla perfektní gravírka, která uspokojí i náročné uživatele, a to za přijatelnou cenu. Laser Master 2 Pro je osazen základní deskou OLM-PRO-V10 a obvodem 32-Bit MCU +24V. Přesnost nového modelu je v rozmezí od 0.08 mm do 0.15 mm – to znamená, že je Laser Master 2 Pro oproti konkurenci zhruba čtyřikrát přesnější. Díky speciální technologii je laser schopný vytvořit až tisíc odstínů šedi, takže díky něho můžete vytvářet také perfektně vypadající fotografie. Dále došlo také ke zvýšení výkonu, který dosahuje až 40 wattů. Díky tomu je Laser Master 2 Pro silnější a zároveň může být i rychlejší.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Ušetří vám čas. Je více než 2x rychlejší a také spolehlivější

S vydáním nového gravírovacího stroje bylo samozřejmě nutné také provést úpravu firmware. Konkrétně došlo k uvolnění firmwaru s označením 1.5, který zvyšuje maximální rychlost posuvu z 4000 mm/min na 10 000 mm/min. Došlo také ke snížení odezvy mezi jednotlivými příkazy pro gravírovací stroj, co má za následek rychlejší gravírování – podle prvního testování je Laser Master 2 Pro až dvakrát rychlejší oproti svému předchůdci. Při testování byl gravírován obrázek o velikosti 380 x 322 mm, a to při nejvyšší rychlosti. Na Laser Master 2 Pro trvalo gravírování pouhé 2 hodiny a 56 minut, kdežto na konkurenčních strojích více než 5 hodin. Došlo také k posílení kabelů, které se starají o ovládání gravírky. Ty se při činnosti hýbou a různě ohýbají. U kabelů Laser Master 2 Pro bylo provedeno pět milionů ohybů a nedostavily se žádné problémy. I díky tomu je možné gravírku provozovat až 24 hodin v kuse.

Bezpečnost jako priorita

Při gravírování je také nutné, abyste byli v bezpečí. Z toho důvodu byste vždy měli nosit ochranné brýle a navíc byste při gravírování neměli být v blízkém okolí. Dobrou zprávou je, že s Laser Master 2 Pro můžete gravírovat naprosto bez obav, jelikož tento stroj nabízí mnoho bezpečnostních prvků. Pokud například dojde k naklonění či pohnutí Laser Master 2 Pro, tak se gravírování okamžitě zastaví. Tak stejně se zastaví laser v případě, že dojde například k pádu počítače, který odesílá příkazy – u jiných gravírovacích strojů by mohlo dojít k tomu, že laser začne vypalovat na jednom místě. K vypnutí laseru pak dojde i v případě, že nová gravírka od ORTUR rozpozná oheň či kouř, v takovém případě navíc dojde k přehrání alarmu a světelného signálu. V jakýchkoliv jiných situacích můžete využít také tlačítko pro okamžité zastavení.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Sleva a dárek k tomu

ORTUR Laser Master 2 Pro je rozhodně naprosto skvělou volbou, pokud hledáte perfektní gravírovací stroj, který zvládne uspokojit i složitější potřeby, avšak za přijatelnou částku. Osobně jsem vlastníkem předchozí verze a za sebe mohu říci, že funguje naprosto skvěle. Tak stejně skvěle funguje i podpora ORTUR, která vám případně s čímkoliv pomůže. Cena ORTUR Laser Master 2 Pro je stanovena na 399 dolarů. Společně se společností ORTUR jsme si pro vás ale přichystali slevový kód ORTURPRO, díky kterému můžete ušetřit 10 dolarů. Navíc k tomu, prvních pět z vás, kteří si ORTUR Laser Master 2 zakoupí, navíc získají příslušenství YRR, které slouží pro gravírování kulatých předmětů, jenž byste klasickým způsobem gravírovat nemohli. Jedná se o perfektní akci, která se delší dobu nebude opakovat. Pokud jste tedy delší dobu váhali s nákupem, tak právě nyní je ten správný čas pro nákup.

ORTUR Laser Master 2 Pro můžete se slevou a dárkem zdarma zakoupit zde