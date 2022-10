Světově první gravírovačka, která exceluje v gravírování i řezání! Nyní ji pořídíte s úžasnou slevou

Komerční sdělení: Pokud hledáte skutečně kvalitní laserovou gravírovačku, která s přehledem exceluje v gravírování i řezání, pak pro vás máme skvělý tip! Celosvětově známý výrobce Ortur totiž nyní přišel s báječnou akcí, při jejíž příležitosti můžete ušetřit až několik tisíc na nákupu oblíbených gravírovaček. Akce se konkrétně vztahuje na populární modely Laser Master 3 a Aufero Laser 1.

Firma Ortur se delší dobu specializuje na vývoj laserových gravírovaček, u nichž si zakládá na jednoduchosti, výkonu a efektivitě. Model Ortur Laser Master 3 samozřejmě není výjimkou, ba naopak. Jedná se totiž o světově první gravírovačku, která si hravě poradí nejen s gravírováním jako takovým, ale také s řezáním nejrůznějších materiálů. Pojďme se tedy na oba zlevněné modely blíže zaměřit.

Ortur Laser Master 3

Jak už jsme zmínili výše, laserová gravírovačka Ortur Laser Master 3 zcela vyniká svým výkonem. Za ten vděčí 10W laserovému modulu, který se dokáže postarat o rychlé a kvalitní gravírování (až 20 000 mm/min), čímž znatelně překonává možnosti konkurence. U toho to však ještě nekončí. Ortur totiž nezapomněl ani na úlohu řezání, v čemž hraje poměrně důležitou roli právě tento modul. Hloubka ostrosti totiž činí 8 mm, díky čemuž si gravírovačka hravě poradí i s řezáním až 30mm předmětů. Naprosto důležitá je zde kvalita a přesnost laseru o velikosti 0,05 až 0,1 mm a vestavěná vzduchová tryska zajišťující lepší odvod tepla, a tedy podstatně lepší výsledek.

Ortur Laser Master 3 Special Edition Ortur Laser Master 3 2 ortur laser master 3 1 ortur laser master 3 2 Special Edition Ortur Laser Master 3 3 ortur laser master 3 4 ortur laser master 3 3 ortur laser master 3 5 ortur laser master 3 6 Vstoupit do galerie

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit celkovou jednoduchost. Prakticky nic vám nebrání v tom, abyste se rovnou ponořili do akce – a to v pouhých třech krocích. Prakticky okamžitě si tak můžete něco vygravírovat či vyříznout. V tomto ohledu stojí za zmínku vestavěné rozhraní WebUI pro jednoduché a rychlé ovládání. Ortur Laser Master 3 lze navíc ovládat i kompletně z mobilu za pomoci mobilní aplikace. V takovém případě se stačí ke gravírovačce připojit přímo přes Wi-Fi a rovnou se pustit do konkrétní operace.

V případě produktu, jakým je laserová gravírovačka, hraje nesmírně důležitou roli i celkové zabezpečení. Právě proto se Ortur Laser Master 3 pyšní hned sedmi bezpečnostními systémy, kdy dokonce nechybí ani bezpečnostní zámek. Například pokud při probíhajícím gravírování či řezání dojde k pohnutí/naklonění gravírovačky, proces se okamžitě přeruší.

Nyní se slevou až 100 $

Tuto nesmírně oblíbenou gravírovačku si nyní můžete pořídit s nevídanou slevou! Konkrétně si totiž můžete přijít na Special Edition Ortur Laser Master 3, která vás při zadání slevového kódu ve znění OLM3BR100 vyjde jen na 799,99 $ 699,99 $ (včetně DPH + dopravy)! Jedná se o speciální edici tohoto oblíbeného modelu, která se vyznačuje svým vytříbeným modro-červeným zpracováním. Za akční cenu je však k dostání i tradiční verze Ortur Laser Master 3. Ta vás po zadání kódu 50OLM3 vyjde stejně tak na 699,99 $, včetně DPH i dopravy! V případě tohoto modelu tak můžete ušetřit 50 $.

Special Edition Ortur Laser Master 3

Ortur Aufero Laser 1

Do akce také zamířila velice oblíbená přenosná gravírovačka Ortur Aufero Laser 1. Jedná se o parádní model pro nenáročné uživatele, kteří by rádi nahlédli do světa laserového gravírování. Bezkonkurenčně největší předností tohoto modelu je kompaktní velikost v kombinaci s nesmírnou jednoduchostí. Navzdory menší velikosti se i přesto nabízí poměrně velká pracovní plocha o rozměrech 180×180 milimetrů. Gravírovačka jako taková je navíc již předem složená, díky čemuž se prakticky ihned můžete vrhnout do akce.

Přestože jde o cenově dostupný model pro začátečníky, tak i přesto v jeho jádru najdeme kvalitní komponenty zajišťující bezchybný chod. Základem je pokročilý firmware v kombinaci s profesionální 32bitovou základní deskou MCU, což zajišťuje rychlost gravírování až 5000 mm/min. Ortur Aufero Laser 1 se zároveň spoléhá na kvalitní laserový modul s 10W optickým výkonem, díky čemuž si hravě poradí nejen s gravírováním, ale také s případným řezáním. Samozřejmostí jsou také bezpečnostní systémy, které stejně tak dokážou identifikovat posun/náklon produktu a případně okamžitě ukončit právě probíhající operaci.

Perfektní příležitost pro nákup

Laserová gravírovačka Ortur Aufero Laser 1 se dočkala parádního zlevnění. Cena základního modelu totiž klesla z původních 299,99 $ na pouhopouhých 199,99 $! Pokud byste však měli zájem o gravírovačku s výkonnějším laserovým modulem, můžete si zvolit verzi s LU2-4 SF, který jasně dominuje v oblasti gravírování, nebo s LU2-4 LF, jež se pro změnu soustředí na řezání, a dokonce disponuje vestavěnou vzduchovou tryskou. Tyto pokročilejší verze vás vyjdou na 329,99 $ 299,99 $.

U toho to však ještě nekončí. Za zvýhodněnou cenu si totiž můžete přijít na celý balíček kombinující gravírovačku s důležitým příslušenstvím. Konkrétně tak můžete ušetřit při pořízení Ortur Aufero Laser 1, rotačního válce Ortur YRR 2.0 a gravírovací platformy Ortur LEP1.0. Takovýto balíček produktů by vás běžně vyšel na 409,97 $, avšak v rámci současné akce za něj zaplatíte pouze 359,97 $. Celková úspora tak činí skvělých 50 $! Hned pod tlačítkem pro zakoupení Ortur Aufero Laser 1 tento zvýhodněný set najdete předpřipravený. Slevový kód ve znění FOFJOFKHFR se v tomto případě aktivuje automaticky.

Ortur Aufero Laser 1 zakoupíte se slevou zde