Gravírování nikdy nebylo dostupnější. Longer RAY5 nyní pořídíte s bezkonkurenční slevou

Komerční sdělení: Svět gravírování se těší stále vzrůstající popularitě, čemuž vděčí své bezkonkurenční rozmanitosti – prakticky každý si totiž může vygravírovat vše, co se mu zlíbí a ozdobit tak řadu různých materiálů. Jedinou podmínkou je mít kvalitní gravírovačku, což může být zásadní překážkou. Gravírovačky samozřejmě nejsou nejlevnější a častokrát jejich ceny překračují hranici 10 tisíc korun. Co když se ale nabízí i podstatně levnější alternativa, která nabízí prvotřídní kvalitu a poradí si prakticky s jakýmkoliv úkolem? V takovém případě se jako perfektní volba jeví gravírovačka Longer RAY5. A aby toho nebylo málo, nyní ji můžete pořídit s perfektní slevou!

Gravírovačka Longer RAY5 se vyznačuje svou jednoduchostí, vysokou kvalitou a řadou dalších parádních schopností. Doslova lusknutím prstu si poradí s gravírováním do řady materiálů. Nemá tedy žádné potíže s gravírováním do dřeva, papíru, plastu, kůže, PCB, hliníku, kovu a řady dalších. Tím to samozřejmě nekončí. Laser lze totiž použít i pro řezání různých materiálů, mezi které se řadí například lepenka, látka, lehké dřevo, akryl, tenčí plastové desky a další. Zcela zásadní je pro produkt i 3,5″ dotykový barevný displej, čímž se jen tak ledajaká gravírovačka pochlubit nemůže. Právě díky displeji ji lze použít i pro offline gravírování a kompletně vše ovládat přes displej, aniž byste k produktu museli připojit počítač. Něco takového může značně usnadnit a zrychlit práci – stačí mít jen potřebná data uložená na SD kartě. Samozřejmě zcela zásadní je také bezpečnost. Longer RAY5 proto disponuje řadou nejrůznějších bezpečnostních mechanismů.

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit až neuvěřitelnou přenost zmiňovaného laseru a použití 32-bitové základní desky pro snazší a rychlejší gravírování. Díky tomu dokáže produkt pracovat podstatně rychleji než konkurenční gravírovačky, které se častokrát spoléhají na 8-bitové základní desky, které navíc ani nemohou disponovat podporou SD karet.

Jak používat Longer RAY5

Longer RAY5 longer ray5 1 longer ray5 3 longer ray5 2 longer ray5 4 +2 fotky longer ray5 5 Vstoupit do galerie

V závěru si ještě pojďme říct, jak vlastně probíhá použití takovéto gravírovačky. Celé je to nesmírně jednoduché a velice rychle se všemu naučíte. Samozřejmě nejprve je nutné produkt vůbec složit. Na to naštěstí firma Longer myslela již při vývoji, a proto se kladl maximální důraz na jednoduchost. Složení tak zabere jen chvíli. Následně už jen stačí laser otestovat, seznámit se s prostředím dotykového displeje, propojit software na vašem počítači s gravírovačkou a můžete se rovnou pustit do gravírování. Pokud byste v tomto tápali, na YouTube naštěstí najdete řadu nejrůznějších tutoriálů a tipů.

Nyní se slevou!

Jak už jsme zmínili hned v úvodu, nyní si gravírovačku Longer RAY5 můžete pořídit s parádní slevou. Běžná cena totiž činí 499,99 dolarů, avšak v rámci právě probíhající akce vás vyjde jen na 309,99 dolarů! Celkově tak můžete ušetřit 38 procent v hodnotě 4,4 tisíc korun. Aby toho ale nebylo málo, nabízí se ještě jedna další sleva. Pokud totiž při placení zadáte slevový kód ve znění RAY5$30, výsledná cena se vám ještě sníží o 30 dolarů, což v přepočtu činí slevu dalších téměř 700 korun! Celkově tak cena klesne jen na 279,99 dolarů! Rozhodně se jedná o akci, kterou si určitě nechcete nechat ujít.

Gravírovačku Longer RAY5 zakoupíte se slevou zde