9 katastrofických scénářů, které by mohly nastat při používání AI

Pokud jste dnes obviněni z trestného činu, rozhoduje o vašem osudu v mnoha jurisdikcích po celých Spojených státech do jisté míry počítač – může se jednat například o funkci rozpoznávání obličejů nebo vyhodnocování pravděpodobnosti spáchání trestného činu na základě předešlé prokázané trestné činnosti. Teoreticky by ale mohlo využívání umělé inteligence v této oblasti vést k justičním omylům, případně dokonce k cíleným zkonstruovaným procesům.

V roce 2014 vytvořila společnost Amazon nástroj s umělou inteligencí, který jí měl pomoci s náborem zaměstnanců. Program měl jednoduchý úkol: procházet žádosti o zaměstnání a vybírat nejlepší kandidáty. V roce 2015 si však tento e-commerce gigant uvědomil, že program je zaujatý vůči některým skupinám kandidátů. Pokud by se výběrová řízení čistě teoreticky svěřila čistě do režie umělé inteligence, může docházet k diskriminaci v přijímacím řízení.

Zavádějící informace, vedoucí k ohrožení zdraví

Člověk by rozhodně neměl věřit všemu, co se objeví na internetu, a platí to i pro informace, generované umělou inteligencí. AI není neomylná, a často může generovat nepravdivé informace a pokyny, které mohou teoreticky vést k ohrožení zdraví. Stačí si představit teoretickou situaci, kdy vám ChatGPT nebo jiný chatbot doporučí konzumaci syrového masa nebo vám poradí, jak se co nejlépe zabít elektrickým proudem.