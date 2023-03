Je libo Tim Cook jako děda? Do Bingu dorazil AI generátor obrázků

Microsoft dnes oznámil, že jeho prohlížeč Bing s umělou inteligencí nyní disponuje funkcí Bing Image Creator, tedy technologií generování obrázků poháněnou modelem strojového učení DALL-E OpenAI.

DALL-E je navržen pro generování digitálního obsahu prostřednictvím popisů. Microsoft mluví o Bing Image Creator jako o nástroji, který přinese vizuální příběhy poháněné umělou inteligencí a aktualizované Knowledge Cards jak do Bingu, tak do Microsoft Edge. Bing Image Creator je integrován do prostředí chatu Bing a objeví se po spuštění kreativního režimu. V prohlížeči Microsoft Edge jej lze najít v nabídce bočního panelu. Jakmile zadáte popis obrázku, přidáte kontext, jako aktivita nebo poloha a specifikujete umělecký styl, můžete se těšit na jedinečný obrazový výstup.

Fotogalerie bing-image-creator-experience bing-ai-content-creator TIm Cook v 85 letech 5 TIm Cook v 85 letech 6 TIm Cook v 85 letech 7 TIm Cook v 85 letech 8 TIm Cook v 85 letech 9 TIm Cook v 85 letech 10 TIm Cook v 85 letech 11 TIm Cook v 85 letech 12 TIm Cook v 85 letech 13 TIm Cook v 85 letech 14 TIm Cook v 85 letech 15 TIm Cook v 85 letech 16 TIm Cook v 85 letech 17 TIm Cook v 85 letech 18 TIm Cook v 85 letech 19 TIm Cook v 85 letech 10 Vstoupit do galerie

Microsoft říká, že spolupracuje s OpenAI na omezení potenciálního zneužití a že do procesu implementoval bezpečnostní ochrany, aby omezil generování škodlivých nebo nebezpečných obrázků.

Používání nástroje Bing Image Creator vyžaduje přístup Bing preview nebo Microsoft Edge experience. Ne všichni uživatelé ale budou mít k dispozici Image Creator hned. Microsoft tvrdí, že bude nasazen postupně a to jak na desktopu, tak i v mobilních aplikacích Bing. Umělá inteligence nás nepřestává udivovat svými výstupy a brzy se nejspíš stane běžnou součástí našich každodenních životů. Otázkou je, zda a nebo spíš, jak rychle se dokážeme adaptovat.