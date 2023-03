Microsoft Copilot: Revoluční AI za vás odpoví na maily, vytvoří prezentace i ovládne Excel

Microsoft 365 Copilot aneb revoluce na poli používání nejvyužívanějšího kancelářského balíčku světa. Takto by se dala v krátkosti shrnout včerejší večerní prezentace Microsoftu ohledně novinek, které pro Office 365 chystá. Ty jsou totiž zejména díky implementaci umělé inteligence doslova neuvěřitelná a to do takové míry, že ještě před pár týdny bychom se zřejmě něčemu podobnému vysmáli. Nicméně díky extrémnímu rozmachu ChatGPT 3 a jiných AI v posledních týdnech se nyní zdají být vize Microsoftu více než splnitelné.

Microsoft na včerejší prezentaci představil koncept virtuálního parťáka se schopnostmi vyřídit za vás spousty úkonů právě v Office 365. A když říkáme spousty, myslíme tím skutečně spousty. Microsoft počítá například s tím, že Copilot zvládne inteligentně odpovídat na přijaté maily a to nikoliv jen podle jejich znění, ale i podle toho, jaké události máte zrovna v kalendáři, zápisky v poznámkách a tak podobně, aby byl schopen přijít s co možná nejrelevantnější odpovědí na daný dotaz například z hlediska vašeho časového vytížení, již získaných poznatků a tak podobně. Na vás pak bude už de facto jen jej zkontrolovat a dát zelenou odeslání.

Zde ale rozhodně nekončíme. Microsoft 365 Copilot totiž také počítá s tím, že zatočí s tvorbou prezentací v PowerPointu, což je věc, kterou mnoho lidí nenávidí kvůli časové náročnosti. S tou by ale měl být konec, protože by díky umělé inteligenci mělo stačit tomuto programu „zadat“, na jaké téma má prezentaci vytvořit, jaké náležitosti má splňovat, v jakém stylu se má nést a vše je následně vyřešeno. Copilot díky svým AI schopnostem vše vytvoří dle vašich potřeb a na vás je pak už jen to prezentaci kosmeticky doladit. A jen pro zajímavost, koncept prezentace vytvořený AI bude pravděpodobně minimálně z právního hlediska lepší než ten většiny z vás – AI si totiž dává pozor třeba i na autorská práva.

Ještě mnohem víc nenáviděným programem než PowerPoint je bezesporu tabulkový Excel. I proti husí kůži z něj však začíná Microsoft skrze svůj Copilot bojovat. Zapomenuto by totiž mělo být díky němu například o nejrůznější excelovské příkazy, protože na vše by měly stačit jednoduché dotazy vepsané do textového pole pro vašeho pomocníka. Ten dle nich následně hledaná data v tabulkách vytáhne a provede s nimi přesně to, co po něm chcete. Jasně, tyto věci šlo udělat právě přes excelovské příkazy nebo chcete-li funkce, ale právě ty byly pro běžné uživatele tím největším problémem, takže je nasazení Copilota coby alternativy k nim velké zjednodušení. Navíc, AI Microsoftu bude schopná data okamžitě převést na nejrůznější grafy, další tabulky a tak podobně, aby s evám procházela zkrátka co nejlépe.

Už všechny výše zmíněné funkce Copilota jsou naprosto úžasná, ještě mnohem úžasnější je však to, že toho zvládá daleko víc a do budoucna se budou jeho schopnosti neustále zdokonalovat díky aktualizacím. Bohužel, kdy přesně si jej budou moci běžní uživatelé vyzkoušet v praxi není v tuto chvíli známé. Microsoft se totiž nechal jen slyšet, že je tato převratná novinka připravena pro nasazení u firemních zákazníků a že bude nasazena do všech aplikací pro produktivitu – tedy Wordu, Excelu, PowerPointu, Outlooku, Teams a dalších. Kolik si bude Microsoft za toto rozšíření účtovat je pak taktéž nejasné, avšak vzhledem ke schopnostem, které software nabízí, to pravděpodobně málo nebude. Vše zřejmě vyřeší přidáním nové možnosti do předplatného Office 365, které půjde předplácet jak s Copilotem, tak i bez něj.

Celou prezentaci si můžete pustit níže: