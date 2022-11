Dejte si velký pozor na propojení účtů mezi Facebookem a Instagramem, můžete jej litovat

Společnost Meta (dříve Facebook), která vlastní sociální sítě Facebook, Instagram a také komunikační nástroj Messenger, začala už dávno nabádat uživatele, aby si takzvaně propojili své účty. Díky této možnosti sice získáte rychlejší přístup na Instagram a Facebook díky tomu, že stačí být přihlášeni na jednom nebo na druhém účtu a můžete také sdílet například příběhy z FB jako Instastory a tak dále, má to však ale jedno velké a poměrně nebezpečné ale.

Můj kamarád si účty propojil a pár měsíců vše fungovalo bez jakéhokoli problému. Jednoho dne mu však došel email o tom, že požádal o změnu hesla na Instagramu a zda o tuto změnu žádal skutečně on. Klikl na možnost, která informovala Instagram o tom, že změnu nežádal a vše považoval za vyřízené. Za další hodinu mu přišel email, který jej informoval o tom, že postoval na Instagramu nevhodný obsah a účet mu byl zablokován. Nevhodný obsah postoval na Instagramu, na který rok nic nepřidával. Samozřejmě, že obsah nepřidával on, ale někdo, kdo se mu naboural do účtu. Instagram příliš nepoužíval a skutečně už rok na něj nic nepřidával a tak si říkal, že je to sice škoda, ale že si prostě časem založí nový účet.

Problém však nastal v momentě, kdy se chtěl spojit s kamarády na Messengeru. Komunikátor mu totiž oznámil, že jeho účet je zablokovaný a stejně tak i účet na Facebooku. Bohužel, kvůli propojeným účtům se stalo to, že jakmile mu byl zablokován Instagram, okamžitě došlo také k blokování Facebooku a Messengeru. Protože je to cestoval, měl na Facebooku lidi z druhé strany planety, jejichž jména si ani nelze zapamatovat a pokud by si je zapamatoval, rozhodně si nepamatuje, jak se píší jména lidí z Thajska, Kambodže a podobných míst, která navštívil. O všechny tyto kontakty bohužel přišel během pár minut a přitom neporušil nic, co Meta vyžaduje.

Ano, můžeme se teď bavit o tom, že neměl dostatečně silné heslo nebo cokoli jiného. Ovšem smysl tohoto článku je, abyste se zamysleli nad tím, zda vám propojené účty nabízí tolik výhod, abyste riskovali, že se vám stane něco podobného. Kamarád se obrátil na support Meta, ovšem tam mu ani po týdnu nikdo neodepsal a když pátral na diskusích, tak zjistil, že řešení problému, tedy spíše to, aby se o něm vůbec někdo začal bavit, může trvat až půl roku. Dejte si tedy velmi dobrý pozor na propojení účtů mezi FB/Messengerem a Instagramem.