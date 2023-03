5 AI webů, se kterými jednoduše zvládnete neuvěřitelné věci

D-ID

D-ID je užitečná webová stránka, která vám s pomocí umělé inteligence umožní animovat vaše fotografie. Díky D-ID můžete z fotografií vytvářet ovzučená pohyblivá videa, pohyblivé portréty a spoustu dalšího. Funkci rozpohybování fotografie, kterou nabízí D-ID si možná pamatujete z webu MyHeritage, kde tato záležitost byla jednu dobu velkým hitem. Část funkcí na webu D-ID je bezplatná.

Web D-ID můžete prozkoumat zde.