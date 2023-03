TOP 5 nejlepší reproduktory Harman/Kardon

Komerční sdělení: Reproduktory značky Harman/Kardon se řadí mezi jedny z nejlepších vůbec. Vyznačují se totiž nejen vysoce kvalitním zvukem, ale zejména prvotřídním zpracováním a celkově jedinečným designem, který je staví do dominantní pozice. Pokud máte zájem o skutečně pořádné audio, pak není nic jednoduššího, než sáhnout po produktech Harman/Kardon. Přesně proto si v tomto článku posvítíme na TOP 5 nejlepších reproduktorů Harman/Kardon, které lze nyní pořídit.

Harman/Kardon Onyx Studio 8

Velice zajímavým kouskem je Harman/Kardon Onyx Studio 8. Jedná se o přenosný stereo reproduktor, který hned na první pohled zaujme svým stylovým designem. Produkt jako takový je totiž vyroben z recyklovaných materiálů, čímž navíc výrobce klade důraz na životní prostředí. Aby toho nebylo málo, pozornost na sebe poutá i eloxovaná hliníková rukojeť pro snadné přenášení. Nyní ale k tomu nejdůležitějšímu. Reproduktor se totiž dokáže postarat o bezchybný zvuk, o nějž se stará 120mm woofer v kombinaci se dvěma 20mm tweetery. Výstupní výkon následně činí 50 W.

Jelikož se jedná o přenosný reproduktor, je na místě zmínit i jeho výdrž baterie, která na jedno nabití nabízí až 8 hodin Bluetooth streamování. Jednoduše se tak stačí připojit například přes mobilní telefon, postavit reproduktor na nejlepší možnou pozici a následně si už jen vychutnat jeho prvotřídní zvuk. Při každém zapnutí se navíc automaticky zkalibruje na základě současného prostředí. Stejně tak lze propojit klidně i dva reproduktory Onyx Studio 8 pro dosažení dvojnásobné porce zvuku, případně také nechybí zabudovaný duální mikrofon pro čisté hands-free hovory.

Harman/Kardon Onyx Studio 8 zakoupíte za 7290 Kč zde

Harman/Kardon Aura Studio 3

Líbil by se vám kvalitní reproduktor, který zároveň dokáže zastat roli designového prvku do domácnosti? Pokud ano, pak by vaší pozornosti rozhodně neměl uniknout model Harman/Kardon Aura Studio 3. Tento 360° Bluetooth reproduktor je skvělým parťákem do doslova jakékoliv místnosti, kterou dokáže naplnit vysoce kvalitním zvukem. Aby toho nebylo málo, disponuje také zabudovanými světelnými efekty s vlnovkovým pohybem.

Jak si ve výše přiložené galerii můžete povšimnout, jedná se o skutečně ikonický model s netradičním, avšak stylovým provedením. Nejen že tedy získáte kvalitní a zvučný reproduktor, ale zároveň si přijdete na skvělý doplněk, který vynikne v každé místnosti.

Harman/Kardon Aura Studio 3 zakoupíte za 7590 Kč zde

Harman/Kardon Onyx Studio 7

Za zmínku také rozhodně stojí Harman/Kardon Onyx Studio 7. Jak už ze samotného názvu lze odvodit, jedná se o starší generaci populární řady Onyx Studio. Tento přenosný reproduktor si tedy zakládá na velice podobném designu v kombinaci se stylovou rukojetí z eloxovaného hliníku, která opět slouží pro snadnou manipulaci s produktem. Postavit jej tedy můžete doslova kamkoliv, připojit se k němu přes Bluetooth a následně si užít parádní zvuk, který je v režii dvou 25mm tweeterů a 120mm wooferu. Výstupní výkon pak činí 50 W.

Stejně jako v případě novější generace, tak i Harman/Kardon Onyx Studio 7 nabízí 8hodinovou výdrž baterie a podporu pro bezdrátový duální zvuk. V okamžiku tak můžete propojit dva tyto reproduktory a celkový požitek z poslechu vaší oblíbené hudby o to zdvojnásobit.

Harman/Kardon Onyx Studio 7 zakoupíte za 6390 Kč 4999 Kč zde

Harman/Kardon GO + PLAY

V našem seznamu rozhodně nesmí chybět oblíbený Harman/Kardon GO + PLAY. Tento přenosný Bluetooth reproduktor si opět zakládá na kombinaci elegantního designu a kvalitního zvuku, kdy konkrétně dokáže kompletně celou místnost naplnit širokým spektrem zvuku, o nějž se starají kvadrofonní měniče. Za zmínku také stojí i samotné materiály. Rukojeť je totiž z nerezové oceli, což jde ruku v ruce s prvotřídní textilní mřížkou, která produktu dodává onu zmiňovanou eleganci. Skvěle to následně uzavírá výdrž baterie dosahující až 8 hodin a duální mikrofonní konferenční systém.

Harman/Kardon GO + PLAY zakoupíte za 7590 Kč zde

Harman/Kardon Citation 200

Na závěr nezbývá nikdo jiný než Harman/Kardon Citation 200, který je parádním společníkem do domácnosti nebo třeba na zahradu. Reproduktor opět vychází ze stejné filozofie a staví na dvou základních pilířích – vysoce kvalitním zvuku v kombinaci s prvotřídním designem. Tento model to však celé posouvá ještě o něco dál. Disponuje totiž zabudovanou podporou pro AirPlay a Chromecast, díky čemuž si poradí se streamováním hudby v HD kvalitě přes Wi-Fi. Jakmile se ale přesunete ven, stačí využít Bluetooth.

S tím také souvisí odolnost vůči vodě dle stupně krytí IPX4. Postříkání u kuchyňské dřezu nebo pár dešťových kapek vám proto nemusí dělat starosti. Výrobce u tohoto modelu navíc klade důraz na soukromí a zabezpečení uživatelů. Reproduktor totiž disponuje vlastními mikrofony, které lze jednoduše zcela vypnout. Pomocí LED indikátorů pak navíc můžete v okamžiku zkontrolovat jejich stav. Stejně tak nechybí ani možnost propojení více reproduktorů.

Harman/Kardon Citation 200 zakoupíte za 8790 Kč zde