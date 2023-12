Recenze Harman Kardon GO + Play 3 Black: Přenosný Bluetooth elegán luxusních zvukových vlastností

S produkty Harman Kardon jsem se již v minulosti několikrát setkal a měl možnost si poslechnout, jak jim to hraje, příležitost blíže je vyzkoušet a otestovat se mi však naskytla až s GO + Play 3. A musím říct, že to stálo za to. Inovace, se kterými produkt přichází, jako je vyšší verze Bluetooth, lepší frekvenční odezva nebo subwoofer umístěný vespod zařízení, opět posouvají laťku, ale zároveň nepopírají původní kořeny, drží se pečlivosti ve zpracování i osobité elegance designu. Bluetooth reproduktor těchto zvukových kvalit rozhodně uspokojí i náročnější posluchače. Díky zabudované baterii, jejíž kapacita oproti předchozí generaci také vzrostla, poskytne mnohdy žádoucí flexibilitu přenášení a v případě, že se vašemu smartphonu nedostává energie, dokáže mu ji GO + Play 3 dodat skrze USB-C port na zadní straně. Dva integrované mikrofony s nadstandardním dosahem zajišťují čisté a bezproblémové vyřizování hovorů, i když se zrovna nenacházíte v bezprostřední blízkosti reproduktoru, a automatická kalibrace podle prostředí zase zaručí optimální zvuk prakticky kdekoli.

Obsah balení

Po otevření boxu s potiskem ze sójového inkoustu se před vámi objeví kartonová ochranná forma. Do ní je zasazena krabička obsahující napájecí kabel a papírová obálka s bezpečnostními pokyny a záručním listem společně s vícejazyčným průvodcem. Stačí rozlepit samolepku s logem výrobce na přepravním obalu, vysvobodit z něj GO + Play 3 a najít reproduktoru nějaké vám vyhovující umístění.

Fotogalerie Harman Kardon Go + Play 3 box front Harman Kardon Go + Play 3 box back cut Harman Kardon Go + Play 3 side Harman Kardon Go + Play 3 box angle Harman Kardon Go + Play 3 box front detail Harman Kardon Go + Play 3 bix side hand Harman Kardon Go + Play 3 box side open Harman Kardon Go + Play 3 box top open Harman Kardon Go + Play 3 small box cable Harman Kardon Go + Play 3 box top remove Harman Kardon Go + Play 3 box top speaker Harman Kardon Go + Play 3 sticker hand Harman Kardon Go + Play 3 envelope Harman Kardon Go + Play 3 envelope 2 Harman Kardon Go + Play 3 cable detail Harman Kardon Go + Play 3 front with manuals and cable Vstoupit do galerie

Fyzické vlastnosti a ovládání

GO + Play 3 z hlediska fyzických proporcí, kdy si zabere 43,9 cm do šířky, 24 cm na výšku a 19,2 cm hloubky, není žádným monstrem, ale ani zakrslíkem. Hmotnost 4,7 kg napovídá, že člověk zvedá poctivý kus elektroniky, přičemž je k bezpečnému přemisťování určeno typické madlo vyrobené z 90 % recyklovaného hliníku, které na první pohled přitahuje pozornost. Výrobce obecně klade důraz na udržitelnost, což potvrzuje pokrytí mřížky reproduktoru, kterou tvoří 100% recyklovaná polyesterová vlákna, i 85% podíl recyklovaného materiálu u plastových součástí konstrukce. Přesto však výsledek rozhodně nepůsobí levným dojmem. Spíš naopak, kvalita zpracování je nadprůměrná a ani v místech, kde se tkanina potkává s dotykovým ovládacím panelem z tvrzeného skla, nenajdete jakékoli nepřesnosti či náznaky ledabylosti. Veškerá konektorová výbava se nachází dole na zadní části reproduktoru a zahrnuje 3,5 mm stereo vstup pro připojení jakéhokoliv externího zdroje signálu, napájení a zmíněné USB-C poskytující energii připojenému zařízení.

Fotogalerie #2 Harman Kardon Go + Play 3 front Harman Kardon Go + Play 3 side 1 Harman Kardon Go + Play 3 side 2 Harman Kardon Go + Play 3 sub Harman Kardon Go + Play 3 botom detail left Harman Kardon Go + Play 3 botom detail right Harman Kardon Go + Play 3 back Harman Kardon Go + Play 3 back detail Harman Kardon Go + Play 3 conectors GO + Play 3 iPhone screen 1 GO + Play 3 iPhone screen 2 Vstoupit do galerie

K obsluze zařízení slouží pětice ovládacích prvků v podobě efektního dotykového panelu na horní straně. Zleva se setkáte nejprve s ikonou Bluetooth pro párování následovanou znaménkem minus pro snížení hlasitosti, stisknutím plochy označené patřičným symbolem uprostřed uvedete GO + Play 3 do provozu nebo jej vypnete, zatímco plus je určeno k zesílení. Poslední ovladač v řadě napravo zprostředkovává krátkým dotykem přijetí, dvojitým ukončení a podržením odmítnutí telefonního hovoru. Pakliže nejste zrovna fanoušky černých provedení, je k dispozici také efektní šedá varianta.

Klíčové technické parametry

Na skvělém zvukovém zážitku se podílí dvojice 20mm tweeterů, střední frekvence obstarávají dva 70mm reproduktory, které doplňuje subwoofer o průměru 130 mm. GO + Play 3 se může pochlubit na zařízení svých rozměrů opravdu slušným výstupním výkonem 160 W (RMS) a frekvenční odezvou 43 Hz až 20 kHz (-6 dB). Bezdrátový přenos využívá standard Bluetooth 5.2 s profily A2DP 1.3 a AVRCP 1.6. Provoz mimo elektrickou síť umožňuje 25,92Wh baterie, které trvá dosažení plného nabití zhruba 3 hodiny, po čemž je schopna poskytnout v závislosti na zatížení až 8 hodin provozu. GO + Play 3 nečiní problém propojení se dvěma zařízeními, takže se při výběru poslouchaného obsahu můžete s někým střídat, a za zmínku jistě stojí, máte-li doma nebo pod pergolou dostatek prostoru, také možnost spárování dvou kusů do plnohodnotného sterea k dosažení ještě prostorovější zkušenosti.

Osobní dojmy, postřehy a hodnocení

Osobně na GO + Play 3 oceňuji především jemné zvukové nuance, které je schopen reprodukovat, díky čemuž vyniknou i drobné detaily nahrávky. Preference každého z nás jsou různé, pokud se vám však, stejně jako mně, zamlouvá měkčí podání středových frekvencí, přičemž je třeba říci, že si tuto vlastnost audio systém zachovává, i když mu pořádně naložíte až ke 100 % výkonu, budete nejspíš velmi spokojeni. Zpočátku jsem se trochu obával, že plné a vykreslené basy, které u některých žánrů od EDM přes hard rock až třeba k R&B hrají tomuto elegánovi do karet, budou příliš výrazné například při poslechu klasické hudby, ovšem i houslové koncerty J. S. Bacha zněly velmi vyrovnaně a čistě. Dalším překvapením bylo to, jak široce působí stereo, což je jistě dáno především rozložením tweeterů, které směřují více do stran, pročež ve výsledku posluchač snadno nabyde pocitu, jakoby šířící se zvuk neměl jen jedno epicentrum, ale pocházel ze dvou vzdálenějších satelitů.

Po spárování GO + Play 3 s Apple TV jsem se zaměřil kromě celkového dojmu také na případnou latenci, ale žádné slyšitelné zpoždění mne nečekalo, naopak Monarch: Odkaz monster v obýváku docela obstojně zaburácel, aniž by však zvukové efekty nějak překryly dialogy. Být parťákem vašemu televizoru mu tedy rozhodně sluší, pročež členům domácnosti poskytne překvapivě dynamický projev, který navozuje pocit mnohem většího audio systému při zachování skladnosti i snadné přenositelnosti.

Výrobcem udávaný čas dosažení maximální kapacity baterie mohu potvrdit, ze stavu, kdy se Go + Play 3 sám pro nedostatek energie vypnul, dosáhl plného nabití za 2 a třičtvrtě hodiny. Spojení Bluetooth uvnitř drželo i přes překážky a při přechodu do patra, přičemž největší distance, které jsem v domácím prostředí mohl dosáhnout byla 16,5 m. Venku došlo za ne zcela ideálních povětrnostních podmínek k prvnímu chvilkovému výpadku po více než 21 m vzdálenosti.

Fotogalerie #3 Harman Kardon Go + Play 3 Apple TV fruit Harman Kardon Go + Play 3 kitchen Harman Kardon Go + Play 3 bedroom Harman Kardon Go + Play 3 bookshelf Harman Kardon Go + Play 3 bookshelf detail Harman Kardon Go + Play 3 window Vstoupit do galerie

Při testování telefonního spojení bylo sdělení pro druhou stranu dobře srozumitelné, i když jsem se všemožně pohyboval po místnosti, a můj příjem byl naprosto bezproblémový. Příjemce hovoru zaznamenal mírnou ozvěnu, což ovšem mohlo být zapříčiněno kolísající úrovní signálu v naší lokalitě. Také automatická kalibrace funguje přesvědčivě, neboť jsem se setkal v zásadě se srovnatelným zvukem v různých místnostech domácnosti i odlišném umístění na stole, skříňce, poličce, komodě i okenním parapetu.

Cena

Harman Kardon GO + Play 3 lze aktuálně zakoupit za 8 690 Kč. Pakliže budete zvažovat jeho pořízení, nenechte se mýlit relativně skromnými rozměry, toto zařízení dokáže zaplnit místnost nebývale bohatým zvukem a troufnu si tvrdit, že kvalitativně v této cenové hladině nemá mnoho srovnatelných konkurentů. Zalíbíte-li si design, poslechově rozhodně litovat nebudete.

Slevový kód pro čtenáře

Pokud vás reproduktor zaujal, máme pro vás skvělou zprávu. Díky slevovému kódu LSAGOPLAY20 může tento reproduktor pět z vás získat o 20 % levněji a to v obou barevných variantách. S objednávkou tedy příliš neotálejte.