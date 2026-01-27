Budoucnost designového audia: Harman/Kardon přichází s novou řadou legendárních domácích reproduktorů

Komerční sdělení: Legendární audio brand Harman/Kardon s více než 70-letou historii, sa může pochlubit hned s několika novinkami, která rozhodně stojí za zmínku. Jedná se o nové generace ikonických domácích reproduktorů Aura Studio, Soundsticks nebo modulární zvukový systém Harman/Kardon Enchant. Všechny novinky nesou jasný odkaz značky, který propojuje prémiový design a ikonický zvuk.
Harman/Kardon Aura Studio 5: Designový BT reproduktor s prostorovým osvětlením
- 360° audio s vyváženým zvukem naplní místnost hudbou ze všech stran.
- Ambientní světelné efekty, které se synchronizují s hudbou a náladou.
- Multi-reproduktorové propojení s Auracast a snadné ovládání přes aplikaci Harman Kardon One.
- Bluetooth + Auracast pro snadné bezdrátové streamování a párty bez kompromisů
- Ekologické materiály a design, který je vizuálním magnetem pro moderní interiéry.
CZ: Harman/Kardon Aura Studio 5 pořídíte na harmanshop.cz
SK: Harman/Kardon Aura Studio 5 pořídíte na harmanshop.sk
Harman/Kardon Soundsticks 5: Legendární BT reproduktory se subwooferem
- Nová generace legendárních SoundSticks – ikonický transparentní design žije dál.
- Wi-Fi + Bluetooth 6.0, podpora Apple AirPlay, Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect a Auracast.
- Ambientní osvětlení + synchronizace s hudbou pro ještě hlubší zážitek.
- 2.1 stereo systém + HDMI ARC pro perfektní ozvučení TV, PC i hry.
- Úplně první verze tohoto reproduktoru je dodnes vystavena v ’’Museum of Modern Art’’ v New Yorku, a je považována za ikonu moderního průmyslového designu.
- Plné detaily, vyvážené basy a křišťálové výšky v legendárním designu.
- Na výběr ve dvou barevných provedeních: Black a White.
CZ: Harman/Kardon Soundsticks 5 pořídíte na harmanshop.cz
SK: Harman/Kardon Soundsticks 5 pořídíte na harmanshop.sk
Harman/Kardon Enchant Series: Designový modulární zvukový systém, který si sestavíte podle sebe
Základem této soustavy jsou soundbary, Enchant 900 a Enchant 1100 s podporou Dolby Atmos MultiBeam™ pro pohlcující prostorový zvuk. K soundbaru si můžete bezdrátově připojit Enchant Subwoofer, který přidá hluboké basy, a Enchant Speakers, tedy bezdrátové reproduktory, které poslouží jako prostorové zadní kanály nebo jako samostatné přenosné BT reproduktory v rámci multi-room systému. Celý systém tak roste s vašimi potřebami podle toho, jaké charakteristiky zvukového systému vám vyhovují nejvíce.
Harman/Kardon Enchant 900 & 1100 — Soundbary s prostorovým zvukem
- True Dolby Atmos®, DTS:X a MultiBeam™ technologie vytvářejí pohlcující 3D zvuk, který zaplní celý prostor bez potřeby dalších reproduktorů.
- Kompletní konektivita zahrnuje Wi-Fi, AirPlay, Chromecast, Bluetooth a HDMI eARC pro snadné propojení s TV a dalšími zařízeními.
Harman/Kardon Enchant Subwoofer — Doplňte váš Enchant soundbar o bohatý a dynamický basový projev
- Výkonný bezdrátový subwoofer dodává zvuku hloubku a energii, kterou nejen uslyšíte, ale také cítíte.
Harman/Kardon Enchant Speaker — Kompaktní Dolby Atmos reproduktor, připojitelný k Enchant systému
- Bezdrátový Bluetooth reproduktor s podporou Dolby Atmos®, který přináší prostorový zvuk v kompaktním formátu.
- Připojením k Enchant soundbarům vytěžíte ze sledování TV úplné maximum.
CZ: Všechny produkty Harman/Kardon Enchant Series, včetně soundbarů Enchant 900, 1100, Enchant Subwoofer a Enchant Speaker pořídíte na harmanshop.cz
SK: Všechny produkty Harman/Kardon Enchant Series, včetně soundbarů Enchant 900, 1100, Enchant Subwoofer a Enchant Speaker pořídíte na harmanshop.sk