Recenze Harman/Kardon FLY ANC: Dobrý zvuk a solidní výbava

V dnešní recenzi se podíváme na bezdrátová over-ear sluchátka Harman/Kardon FLY ANC. Ty se dle výrobce mohou chlubit skvělým zvukem, solidní výbavou a ergonomií. S cenovkou přesahující pět a půl tisíce korun se jedná o model, který chce prorazit v nabité konkurenci. Mají na to?

Specifikace

Uvnitř sluchátek se nachází 40 mm dynamické měniče, jež disponují frekvenčním rozsahem 16 Hz – 22 kHz, citlivostí 100dB SPL@1kHz/1mW a impedancí 32 Ω. O bezdrátový přenos se stará Bluetooth 4.2, o provoz jako takový pak integrovaná baterie s kapacitou 700 mAh, která dokáže sluchátka napájet elektrickou energií po dobu až 20 hodin se zapnutým ANC v bezdrátovém režimu, nebo až 30 hodin s ANC v režimu připojení kabelem. Baterie se nabíjí skrze Micro-USB konektor a její plné nabití trvá zhruba 2 hodiny, nachází se zde však funkce quick-charge, díky které stačí sluchátka nabíjet jen 15 minut pro získání téměř 2,5 hodin přehrávání. Harman/Kardon FLY ANC podporují připojení až dvou zařízení současně, nabízí podporu pro asistentky Amazon Alexa a Google Assistant. Sluchátka váží 283 gramů a jsou k dispozici v černé barevné variantě.

Provedení

Na první pohled působí sluchátka poměrně kvalitním dojmem. Může za to především design jako takový a spousta koženky, která se nachází jak na boku mušlí, tak celém hlavovém mostu. Rám sluchátek je však částečně plastový, částečně plechový, což se mimo jiné projevuje také na váze, která je oproti jiným modelům v této cenové kategorii o něco nižší. Tlačítka jsou standardní, nabídnou silnou taktilní odezvu. Z hlediska provedení zamrzí použití staršího nabíjecího konektoru, místo dnes už standardního USB-C. Z hlediska zpracování není sluchátkům co vytknout, design a použité materiály však s dnešní soudobou konkurencí mohou působit mírně zastarale. Za zmínku stojí obsah balení, kde kromě sluchátek najdeme polotvrdý transportní obal, nabíjecí kabel, propojovací audiokabel a adaptér do letadla.

Ergonomie

Co se týče ergonomie, zde není moc co vytknout. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. over-ear modely, jsou sluchátka velice pohodlná. Polstrování náušníků a hlavového mostu je více než dostatečné, prostor uvnitř náušníků je tak akorát, zde však záleží na velikosti uší každého uživatele. Sluchátka jsou velice pohodlná i při dlouhodobějším nošení. Stejně jako v případě naprosté většiny over-ear sluchátek uzavřené konstrukce, i zde může dojít k pocení pod nevětránými náušníky. To je však u podobných sluchátek normální a navíc jde o něco, co nás v následujících měsících příliš trápit nemusí. V létě je na to však třeba brát zřetel.

Ovládání

Stejně jako mnoho ostatních sluchátek z vyšších cenových hladin, i zde najdeme ovládací prvky jak na sluchátkách jako takových, tak uvnitř doprovodné aplikace My Harman Kardon Headphones . Co se tlačítek na sluchátkách týče, najdeme zde standardní sestavu – tlačítko pro vypnutí/zapnutí, párovací Bluetooth tlačítko, trojici tlačítek pro přehrávání hudby/ovládání hovorů a tlačítko zapnutí či vypnutí funkce ANC.

V doprovodné aplikaci je pak kromě možností aktualizace firmwaru a dalších věcí týkajících se správy sluchátek možné upravovat a vytvářet presety ekvalizéru, díky kterým si může zvukové naladění sluchátek personalizovat každý uživatel.

Zvuk

Zvukové produkci není co vytknout, sluchátka hrají hezky čistě, disponují solidním rozlišením a dynamikou. Zvukovou charakteristiku jednotlivých frekvencí si navíc může každý naladit v ekvalizéru dle svého uvážení. Díky over-ear konstrukci je přednes adekvátně „široký“ a dokáže posluchače vtáhnout do děje. Za zmínku rozhodně stojí to, do jaké míry vypnutý či zapnutý režim ANC ovlivňuje zvukový přednes. Při zapnutém ANC je přehrávaná hudba mnohem více důraznější, basy a výšky jsou oproti středovým frekvencím zvýrazněné a celkově je naladění více „agresivnější“. Při vypnutém ANC se může zvuk zdát o něco plošší a méně výrazný, což je znatelné především přepínáte oba režimy mezi sebou. Osobně mi přišel režim bez zapnutého ANC příjemnější, ale ten je bohužel v běžném městském provozu ve velké nevýhodě. Na fungování ANC si nemohu příliš stěžovat. Na špičku v oboru sluchátka nemají, to však ani vzhledem k jejich cenovce nikdo neočekával.

Závěr

H/K FLY ANC jsou zajímavým modelem, který nabídne velice solidní zvukový přednes, navíc s možností využití ekvalizéru, díky kterému je možné si zvuk upravit dle vlastních preferencí. Sluchátka však trpí také celou řadou neduhů, jejichž závažnost si bude muset každý zhodnotit po svém. Od chybějícího USB-C, přes poněkud nemoderní vzhled, průměrnou výdrž a použité materiály. V žádném případě nejde o vyloženě špatná sluchátka, mám však pocit, že některé jiné značky nabízí v této cenové hladině vyváženější produkty. Z hlediska poslechu vás však H/K FLY ANC nezklamou.