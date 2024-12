Tipy na skvělé domácí audio dárky od Harman Kardon

Komerční sdělení: Chtěli byste na Vánoce potěšit ať už sebe či vaše blízké kvalitním audio kouskem? Pak pro vás máme tip na dárek, který rozhodně radost udělá! Přední výrobce audio produktů Harman Kardon má totiž ve svém portfoliu řadu kousků, které stojí za pozornost nejen svým parádním designem, ale hlavně pak zvukem. Pojďme si je v krátkosti představit.

Vytvořte si prvotřídní domáce kino se soundbarem Citation 1100 a subwooferem SUB S

Zažijte novou dimenzi zvuku pro vaši hudbu, filmy a hry. Soundbar Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 s technologií MultiBeam™ a 11 měniči, včetně dvou výškových kanálů pro Dolby Atmos®, vás obklopí bohatými basy a pohlcujícím 3D prostorovým zvukem. Jeho elegantní design harmonicky ladí s prémiovým zvukem, zatímco intuitivní ovládání, HDMI eARC a automatická kalibrace zajistí snadné zapojení. Užijte si hudbu ve vysokém rozlišení z více než 300 streamovacích služeb díky AirPlay, Alexa Multi-Room Music a Chromecast built-in™. Navíc je kompatibilní s hlasovými asistenty, takže své oblíbené skladby můžete ovládat pouhým hlasem. Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 – to není jen zvuk, to je zážitek.

Doplňte svůj soundbar o subwoofer Harman Kardon Citation Sub S. Tento kompaktní a stylový subwoofer přináší hluboké basy, které dokonale podpoří vaše oblíbené filmy i hudbu. Díky jeho elegantnímu designu a menším rozměrům snadno zapadne do jakéhokoliv moderního interiéru. Plně kompatibilní s řadou Harman Kardon Citation umožňuje snadné zapojení a rozšíření systému na plnohodnotné 5.1 domácí kino. S Harman Kardon Citation Sub S se zvuk stává skutečným zážitkem.

Užijte si doma prvotřídní zvuk s Harman/Kardon Aura Studio 4

Probuďte své smysly jedinečnou kombinací světla a zvuku s reproduktorem Harman Kardon Aura Studio 4. Ikonická transparentní kupole s fascinujícím diamantovým vzorem rozzáří váš prostor a tančí v dokonalé synchronizaci s rytmem hudby. Vyberte si z 5 dynamických světelných motivů, které vytvoří živou atmosféru pro každou příležitost. Zatímco vás okouzlí vizuální efekty, silné basy a bohatý, čistý zvuk tohoto reproduktoru vás zcela pohltí. Možnost připojení více zařízení současně umožňuje snadné sdílení hudby a vytváření nezapomenutelných okamžiků. Harman Kardon Aura Studio 4 – zážitek, který si podmaní nejen váš sluch, ale i zrak.

Vezměte si s sebou parádní zvuk kamkoliv s Harman/Kardon GO + PLAY 3

Styl, výkon a všestrannost – to je Harman Kardon Go + Play 3. Jeho dokonalá silueta, robustní hliníková rukojeť a elegantní dotykový panel z tvrzeného skla dělají z tohoto reproduktoru designový klenot, který vypadá úžasně a zní ještě lépe. Díky 3pásmovému stereo zvuku a automatické kalibraci se přizpůsobí každému prostředí, aby vaše hudba zněla vždy perfektně. Zabudovaná baterie s výdrží až 8 hodin vás doprovodí po celý den, zatímco USB nabíjecí port se postará, že váš telefon zůstane vždy nabitý. Pro pracovní hovory je vybaven dvěma mikrofony, které zaručí jasnou a srozumitelnou komunikaci, i když jste na druhé straně místnosti. A když chcete víc? Spárujte bezdrátově dva reproduktory Go + Play 3 a posuňte svou příští party na vyšší úroveň.

