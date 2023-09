Nový reproduktor Harman Kardon Go + Play 3 přináší vynikající zvuk v překrásném těle

Tisková zpráva: V reproduktoru Harman Kardon Go + Play 3 Bluetooth se snoubí pečlivé řemeslné zpracování s výjimečnou kvalitou zvuku. Tento nový přenosný reproduktor, přepracovaný zvenčí i zevnitř, posouvá proslulou řadu Go + Play do nových výšin a zároveň ctí její bohaté dědictví.

Přenosný reproduktor Harman Kardon Go + Play 3 přináší bezkonkurenční domácí zvukový zážitek. Reproduktor se může pochlubit výkonným, dynamickým zvukem vyplňujícím místnost s čistou čistotou díky vysoce výkonným 3pásmovým stereofonním měničům, včetně nového odhaleného subwooferu s výstupem dolů. Využijte všestrannost reproduktoru a streamujte hudbu, podcasty, konferenční hovory a další obsah ze zařízení podporujících technologii Bluetooth. Díky až 8hodinové výdrži baterie jej můžete přenášet po každé domácnosti, ať už v obývacím pokoji, domácí kanceláři nebo na terase. Navíc se automaticky přizpůsobí novému prostředí, abyste mohli bez námahy optimalizovat zvuk.

Nová generace si zachovává charakteristickou půlkruhovou siluetu Harman Kardon Go+Play a vyznačuje se rafinovaným a vznosným tělem, které je po celém obvodu obloženo luxusními textiliemi a vysoce kvalitními materiály. Elegantní design představuje horní část z tvrzeného skla s dotykovým ovládáním a rukojeť z eloxovaného hliníku pro pohodlné přenášení po celé domácnosti. Při výrobě stolku Go + Play 3 byly použity recyklované materiály, aniž by to bylo na úkor kvality: na vnější tkaninu byla použita 100% recyklovaná polyesterová příze, na rukojeť 90 % recyklovaného hliníku a na vnitřní rám byl použit z 85 % recyklovaný plast.

Díky praktickému nabíjecímu portu USB bude každé zařízení neustále nabité a díky dvěma mikrofonům s dalekým dosahem budou konferenční hovory zajištěny, i když nebudete stát vedle reproduktoru. Bezdrátově spárujte dva reproduktory dohromady pro ještě větší stereofonní zvuk ve větších prostorách uvnitř i venku.

Harman Kardon Go + Play 3 představuje moderní řešení reproduktorů, které odráží potřeby posluchačů a bez problémů se začlení do každého moderního interiéru.

Nový reproduktor byl představen v rámci oslav 70. výročí založení společnosti Harman Kardon na jazzovém festivalu v Montreux. V Evropě bude k dostání od 15. září 2023 na stránkách harmankardon.com za 349,99 EUR a dodává se v obalu vyrobeném z papíru s certifikací FSC a potištěném inkousty na bázi sóji. Přeloženo prostřednictvím www.DeepL.com/Translator (bezplatná verze.

