Šťastlivci dorazil nový HomePod o 2 dny dřív. Podívejte se, jak jej Apple balí

Přestože oficiální start prodejů nových HomePodů 2. generace je naplánován až na zítřek – tedy pátek 3. února -, zahraniční kurýrní služby to jako již tradičně nezvládly dodržet a minimálně jednomu šťastlivci již novinku doručily včera. Díky tomu si tak může svět udělat obrázek o tom, v jakém balení nový HomePod dorazí, je-li objednán on-line od distributora Applu. Ti totiž zpravidla nechávají Apple produkty ve stejných kartonových krabicích, ve kterým jim je Apple na sklad dodá. Kromě vnější krabice si ale můžeme vcelku detailně prohlédnout i to, jak vypadá samotné balení HomePodu. To je poměrně překvapivě výrazně decentnější než tomu je třeba u HomePodů mini. Zatímco na jejich boxech totiž naleznete rozvlněné nápisy Mini, u HomePodu je jen minimalistický nápis HomePod spolu s jeho vyobrazením jak na bocích, tak na horní straně víka.

