Apple vydal tvOS 16.1 a HomePod OS 16.1 pro veřejnost

V dnešní záplavě nových operačních systémů nezapomněl Apple ani na vydání nového tvOS 16.1 a HomePod OS 16.1. Oba tyto systémy totiž taktéž v předešlých týdnech a měsících testoval v rámci beta testování a nyní tedy nadešla chvíle jejich vydání. Jste-li tedy majiteli HomePodů, HomePodů mini či kompatibilních Apple TV, update by se vám měl co nevidět automaticky do zařízení nainstalovat. Jak už to však u těchto produktů bývá, Apple k nim jednak nevydal žádné poznámky k aktualizaci a jednak jim do systémů nenaložil ani nic, co by vyloženě stálo za řeč. Jediným upgradem, o kterém se v souvislosti s (nejen) těmito dvěma systémy hovoří, je nasazení podpory nového standardu chytré domácnosti Matter, díky kterému by se měly smart produkty naučit mezi sebou lépe komunikovat.