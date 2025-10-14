HomePod 2 slaví 1 000 dní. Jeho nástupce je ale stále v nedohlednu

Když Apple v lednu roku 2023 představil druhou generaci svého chytrého reproduktoru HomePod, fanoušci se zaradovali, že se kalifornský gigant po letech vrátil k velkému modelu. Od té doby ale uplynulo už 1 000 dní – a o třetí generaci zatím ani vidu, ani slechu.
Připomeňme, že původní HomePod byl uveden už na WWDC 2017 a do prodeje se dostal až o rok později. Tehdy si vysloužil chválu za špičkový zvuk, ale i kritiku za vysokou cenu a uzavřený ekosystém, který jej ve srovnání s konkurencí limitoval. Apple se nakonec rozhodl první model v roce 2021 ukončit a veškerou pozornost přesunul na menší a levnější HomePod mini. Zlom přišel až v lednu 2023, kdy Apple bez většího humbuku oznámil HomePod druhé generace. Na první pohled se od původního téměř nelišil – design zůstal stejný, tělo jen o pár milimetrů nižší. Hlavní změny se odehrály uvnitř: čip S7, U1 ultra wideband, nově přidané senzory teploty a vlhkosti, rozpoznávání zvuku či odnímatelný napájecí kabel. Na druhou stranu, Apple lehce ubral na mikrofonech i výškových reproduktorech.
Od té doby ale ticho po pěšině. O HomePodu 3 se zatím nic nešušká, což je s ohledem na tempo ostatních produktů trochu překvapivé. Zato se mluví o dvou jiných chystaných novinkách – novém HomePodu mini s modernějším čipem a zcela novém zařízení, které má kombinovat HomePod s displejem, údajně o velikosti kolem sedmi palců a s čipem A18. Apple tak sice s novým HomePodem zřejmě nijak nespěchá, ale vzhledem k tomu, že firma chystá větší ofenzivu v oblasti chytré domácnosti, je téměř jisté, že se dříve či později dočkáme buď nového modelu, nebo úplně nové kategorie zařízení.