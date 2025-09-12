HomePod se již brzy dočká dvou užitečných novinek

Zatímco na nedávné Keynote Apple mluvil hlavně o iPhonech a Apple Watch, chytrý reproduktor HomePod zůstal prakticky bez povšimnutí. To ale neznamená, že se na něj zapomnělo úplně. Už příští týden totiž dorazí softwarová aktualizace HomePod Software 26, která s sebou přinese dvě nové funkce, díky nimž se HomePod posune zase o kus dál.
První novinkou je Apple Music Crossfade. Tuto funkci dobře znají uživatelé streamovacích služeb jako Spotify, nyní se jí dočkají i majitelé HomePodů. Crossfade umožní plynulé přechody mezi skladbami, kdy jedna se pozvolna ztiší, zatímco druhá se začne hrát, což zajistí nepřerušený hudební zážitek. Aktivace je jednoduchá. V aplikaci Domácnost stačí přejít do Nastavení domácnosti – Lidé – [vaše jméno] – Apple Music – Crossfade a nastavit si délku přechodu mezi 1 a 12 sekundami. Funkce AutoMix sice zatím chybí, ale je pravděpodobné, že ji Apple přidá v některé z příštích verzí.
Druhé vylepšení se týká multiroom audia. HomePody už od éry AirPlay 2 v roce 2018 zvládají přehrávat hudbu ve více místnostech najednou. Doposud šla tako funkce ovládat manuálně přes iPhone, případně hlasem u Apple Music. Nově se ale hlasové příkazy rozšiřují i na veškerý obsah přehrávaný přes AirPlay. To znamená, že když budete třeba poslouchat Spotify v obýváku, jednoduše řeknete „play this in the kitchen“ a HomePod rozšíří stream i do další místnosti.
Siri tak nově zvládne nejen přidávat a ubírat místnosti, ale i přesouvat hudbu mezi jednotlivými HomePody. Praktické příkazy typu „Play everywhere“ nebo „Move music to the living room“ se tak otevírají všem, bez ohledu na to, zda posloucháte Apple Music, nebo jinou službu. Pokud tedy HomePody využíváte, určitě vás blížící se update potěší.