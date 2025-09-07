Apple chystá překvapení: Nová Apple TV, HomePod mini a další produkty jsou na cestě!

Apple si pro letošní podzim chystá opravdu nabitý produktový kalendář. Zatímco hlavní pozornost se logicky soustředí na blížící se představení iPhonů 17 a nových Apple Watch, podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se už brzy dočkáme také několika menších, ale neméně zajímavých produktů. Do nabídky by měla dorazit výrazně vylepšená Apple TV, HomePod mini, AirTag, iPad Pro a dokonce i Vision Pro. A i když je téměř jisté, že všechny tyto novinky se najednou na scéně neobjeví, minimálně některé z nich bychom mohli vidět už 9. září během velké keynote, popřípadě maximálně o pár týdnů později.
Sám Gurman upozorňuje, že by bylo poměrně nepravděpodobné, aby Apple odhalil hned pět nových zařízení v jediný den. Reálně tak lze čekat maximálně jedno až dvě oznámení přímo na pódiu, zatímco zbytek si firma nechá na pozdější prezentace nebo odhalí formou tiskové zprávy. Ostatně, podobný postup už Apple v minulosti zvolil několikrát. Vcelku pravděpodobným kandidátem je především nová Apple TV, který se na podiu ukázala už dříve v rámci iPhonů (konkrétně v roce 2017 vedle iPhone X), a šanci má také HomePod mini. AirTag by pak dával smysl jako doplněk k iPhonům, zatímco iPad Pro a Vision Pro se podle všeho představí spíše v říjnu.
Co tedy můžeme čekat? Apple TV dostane rychlejší čip A17 Pro a navíc nový vlastní Wi-Fi čip s podporou Wi-Fi 6E či Wi-Fi 7, což by mělo přinést rychlejší a stabilnější připojení. Spekuluje se i o kameře pro FaceTime, ale zda se objeví už nyní, zůstává otázkou. HomePod mini se dočká nasazení modernějšího čipu (pravděpodobně S9), vylepšeného zvuku, nového Ultra Wideband čipu a možná i čerstvých barevných variant, mezi nimiž by se měla objevit třeba červená. AirTag druhé generace pak nabídne až trojnásobný dosah sledování, lepší zabezpečení reproduktoru proti neoprávněným úpravám a novou funkci upozornění na nízkou kapacitu baterie.
Velké změny čekají i iPad Pro, který se má stát první vlajkovou lodí s čipem M5 a dvojicí předních kamer pro ideální videohovory jak na výšku, tak i na šířku. Vision Pro se pak nejspíš dočká nejen rychlejšího čipu M4 či M5, ale také nové čelní pásky, která zvýší komfort při delším nošení. Zajímavě zní i možnost příchodu nové barevné varianty Space Black. Ať už Apple zvolí jakoukoliv strategii, je jasné, že nás v následujících týdnech čeká pořádná dávka novinek. Klíčová zářijová keynote se sice bude točit především kolem iPhonů a Apple Watch, ale právě „menší“ produkty jako Apple TV, HomePod mini nebo AirTag jí mohou dodat další svěží vítr. Nechme se teď překvapit.