Nenechte se napálit! Internetem koluje video zachycující iPhone 17 Pro Max, je ale falešné

Čím blíže jsme k oficiálnímu představení nových iPhonů, tím šílenější jsou úniky, které se objevují na internetu. Není proto velkým překvapením, že se jen pár dní před akcí s podtitulem „Awe Dropping“ objevilo na čínské síti Weibo krátké video, které má údajně ukazovat iPhone 17 Pro Max přímo z výrobní linky. Akorát, že tento telefon určitě nezachycuje, byť jej už stihlo přebrat mnoho zahraničních médií.
🚨 Something big just dropped! 🤔
It’s suspected that the iPhone 17 Pro Max mass production unit has been leaked 👀📱🔥#iPhone17 #Apple #iphone17pro #iPhone17ProMax #iphone17series #iphone17air pic.twitter.com/FPuPfP1ANv
— Lakhwinder Singh (@lakhwinder086) September 3, 2025
Na první pohled vypadá záznam poměrně přesvědčivě. Vidíme na něm záda telefonů s masivním modulem fotoaparátu či klasickým papírovým krytím displeje, což může méně znalé uživatele přesvědčit o tom, že se jedná o originál. Při bližším pohledu však začíná být jasné, že se jedná jen o kopie chystaných iPhonů. Ostatně, Apple si vždy zakládal na perfektní kvalitě zpracování a precizním umístění detailů, ale toho se telefony zachycené na videu určitě nedočkaly. Třeba logo Applu není úplně vycentrované, hrany působí podivně a dokonce i malý mikrofonový otvor na zádech telefonu vypadá až nepřirozeně obrovsky. Potvrzením falešnosti videa je pak pohled na odemčený displej, který odhaluje velmi široké rámečky, zejména pak na spodní straně.
Po bližším prozkoumání videa je tedy jasné, že jde o jeden z mnoha dalších fake kousků, které před každým představením Apple novinek kolují po internetu. Je sice pravda, že podobu iPhonu 17 Pro (Max) zčásti skutečně dané telefony přebraly, o originály se ale 100% nejedná. Pokud se tedy těšíte na opravdový iPhone 17 Pro Max, vyplatí se vydržet už jen pár dní na oficiální keynote. Až ta totiž ukáže, co Apple skutečně připravil.