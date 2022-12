Do Disney+ dorazily reklamy, má to ale (naštěstí) háček

Co Disney před pár týdny slíbil, to před pár hodinami dodržel. Řeč je konkrétně o zavedení zbrusu nové verze předplatného v jeho službě Disney+, která obsahuje jako jediná ze všech verzí reklamy. Poměrně překvapivé je pak to, že její cena není až tak nízká, jak leckdo čekal, že bude. Pro české a slovenské diváky Disney+ je tu navíc zatím naštěstí velmi příjemný háček – vše totiž v současnosti běží jen v USA, o tom ale až později.

Nová úroveň předplatného Disney+ s reklamami stojí v USA 7,99 dolarů, což je cena, kterou si dřív provozovatel účtoval za základní předplatné bez reklam. V České republice bychom se tedy při stejné cenové politice dostali u předplatného s reklamami na 199 Kč měsíčně. Co se pak týče reklam, v jedné hodině streamování uvidí diváci maximálně 4 minuty reklam, přičemž jednotlivé reklamní spoty mohou být dlouhé 15, 30 a 45 sekund. Vyloženě valné není ani rozlišení – k dispozici je totiž jen 720p. Chybí ale třeba i možnost offline sledování, takže pro toto předplatné potřebujete neustále přístup k internetu.

Pokud se ptáte, co se stalo s původním předplatným za 7,99 dolarů, které offline přehrávání nabízí a běží ve 4K Ultra HD, jeho cena poskočila na 10,99 dolarů – tedy zhruba o třetinu. Pokud se tedy bude v Česku zdražovat, teoreticky bychom se mohli dostat zhruba na 299 Kč namísto nynějších 199 Kč měsíčně. Slovo „pokud“ je zde však třeba zdůraznit. Reklamní předplatné bylo totiž zatím provozovatelem oznámeno jen pro americký trh a je otázkou, kdy jej bude schopen rozšířit i do zbytku světa. Aby toho totiž byl schopen, musí si nejprve domluvit spolupráci s reklamními společnostmi, což je však běh na dlouhou trať. Zatím tedy není třeba jakkoliv panikařit a přemýšlet nad odchodem. Na druhou stranu, pokud se přeci jen zdražení bojíte, nejspolehlivější prevencí je koupě ročního předplatného za zvýhodněnou cenu 1990 Kč, čímž si zajistíte, že vám cena minimálně po dobu následujících 12 měsíců nepovyskočí. Jak však uvádíme výše, to nemusí ani tak.

Disney+ si můžete za stále původní cenu předplatit zde